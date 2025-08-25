Telecinco redobla su apuesta por el mundo del corazón con un nuevo formato liderado por Santi Acosta

El actual presentador de '¡De viernes!', Santi Acosta, se duplicará en Telecinco y dirigirá el nuevo programa para el prime time que la cadena está preparando junto a Mandarina, misma productora que el magacín dedicado al corazón y la crónica social, según ha adelantado Poco Pasa TV.

El nuevo formato llevará por título 'El precio de...' y pretende ser una combinación del 'Hormigas blancas', espacio propuesto por Telecinco en 2020 que rememoraba el pasado de personajes públicos, y 'Paparazzi', la serie documental de Movistar Plus+ que el mismo presentador se encargó de dirigir.

'El precio de...' intentará mostrar cuánto valieron y qué repercusión tuvieron algunos de los temas y tramas más destacados de la historia del corazón en España, pero contará con un presupuesto más ajustado que los formatos originales en los que se inspira.

Asimismo, se estructurará en dos partes. La primera de ellas será un documental que incluirá los testimonios de periodistas, paparazzis y otros personajes, mientras que la segunda trasladará la historia al plató con los colaboradores del programa.

De esta forma, Telecinco intentará levantar sus audiencias con el comienzo de la nueva temporada televisiva apostando nuevamente por un programa centrado en el mundo del corazón que, en un principio, se emitirá en la noche de los miércoles.

El mes de agosto ha sido aciago para la cadena con sede en Fuencarral. Sin ir más lejos, la penúltima semana del mes ha sido la peor de su historia con un 7,7% de media entre el 18 y 24 de agosto. Al programa de Acosta se sumarán la nueva temporada de '¡De viernes!', 'Bailando con las estrellas', la ficción 'La agencia' y la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'.

Santi Acosta, un veterano de la pequeña pantalla inició su andadura en Telemadrid a principios de los 90, pero su salto a la fama nacional se produjo en Telecinco con la llegada de 'Salsa Rosa' en 2002, un programa de crónica social que se convirtió en un referente y en el que permaneció hasta 2006. Su paso por este espacio lo consolidó como una de las caras más reconocidas del mundo del corazón en España, una faceta que retomaría con programas como 'Sábado Dolce Vita' y más recientemente con '¡De viernes!'.

La trayectoria del periodista también sobresale por su versatilidad al frente de formatos de investigación como 'Al descubierto' en Antena 3. En el ámbito autonómico, ha destacado en Telemadrid, donde ha dirigido y presentado programas como 'Madrid Directo' y 'Ruta 179', un espacio que le permitió recorrer y dar a conocer los pueblos de la región madrileña.