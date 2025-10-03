Telecinco revoluciona su calendario de realities con el regreso de ‘La isla de las tentaciones’

Telecinco ha sorprendido a la audiencia con el anuncio del regreso inminente de 'La isla de las tentaciones'. El reality, conducido por Sandra Barneda, no esperará hasta enero, como en sus tres últimas ediciones, sino que aterrizará en parrilla mucho antes. La noticia se conoció en pleno directo de 'Supervivientes All Stars', cuando Montoya, concursante estrella de la pasada temporada, lanzó la exclamación: "¡Vuelve 'La isla de las tentaciones'!". Acto seguido, Jorge Javier Vázquez añadió que la cadena estrenará "muy pronto la edición más delirante de todas las que ha habido".

Uno de los grandes cambios de esta novena temporada es que, por primera vez en la historia del formato, los participantes han sido elegidos mediante un casting abierto. Una decisión que marca un antes y un después en el programa producido por Cuarzo Producciones (Banijay Iberia). Barneda ya adelantó en julio, tras el final de las grabaciones, que había sido una edición "en la que hemos reído, llorado, nos hemos abrazado y hemos trabajado duro".

El estreno podría producirse el lunes 13 de octubre, una fecha que gana fuerza por varios motivos. En primer lugar, porque la pasada edición se emitió en la noche de los lunes —con tanto éxito que acabó sumando un segundo pase los miércoles—. Y en segundo, porque la cadena se ha quedado sin contenido fijo para abrir la semana tras el cierre de la primera tanda de 'El precio de'. Para el próximo lunes, día 6, Telecinco cubrirá el hueco con una emisión especial de la película 'Pretty Woman', pero el del día 13 permanece libre en la parrilla, lo que alimenta las especulaciones sobre el estreno de la nueva edición.

De confirmarse esta fecha, 'La isla de las tentaciones 9' sería la primera edición en arrancar en octubre, un mes inédito en su historial. Hasta ahora, hubo entregas que comenzaron en septiembre (la 2ª en 2020 y la 5ª en 2022) o en noviembre (la 4ª en 2021), pero nunca en el mes intermedio.

Este movimiento encaja en la nueva estrategia de Mediaset con sus realities. No hay que olvidar que 'Supervivientes' también ha alterado su tradición: por primera vez en más de dos décadas ha arrancado en septiembre, aunque en formato All Stars. Y a esto podría sumarse la esperada 20ª edición de 'Gran Hermano', que todavía no ha visto la luz en su mes habitual de septiembre, pero que se estrenará antes de final de año. Su llegada dependerá de cuánto alargue 'Uno de GH 20', el reality complementario de Mediaset Infinity del que saldrá el último concursante para la edición principal.