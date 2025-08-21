Telecinco revoluciona su parrilla este fin de semana para remontar una audiencia en caída libre

El mes de agosto se le está complicando más de la cuenta a Telecinco, que está registrando unos pobres datos en términos de audiencias. Con una media del 8% de cuota de pantalla, es el peor verano de sus 30 años de historia y sigue sin dar con la tecla.

Los peores resultados se concentran en el fin de semana, especialmente tras la cancelación de 'Socialité'. Tras anunciar '¡Vaya Fama!', el nuevo espacio para analizar las noticias de mayor impacto en el mundo del corazón y que se encargará de sustituir al programa de sobremesa, ha redoblado su apuesta por 'Agárrate al sillón'.

El concurso presentado por Eugeni Alemany también se emitirá los sábados, pero mediante reposiciones en la franja matinal. De esta forma, el concurso continuará estrenando las nuevas entregas de lunes a viernes a partir de las 20:00 horas y, el sexto día de la semana, intentará subir la audiencia con tres programas repetidos desde las 12:00 hasta las 15:00 horas.

Cabe recordar que el concurso comenzó sus emisiones un domingo, después de la final del Mundial de Clubes, con unos óptimos resultados, lo que la cadena con sede en Fuencarral está usando a favor. Sin ir más lejos, durante dos semanas seguidas volvió a apostar por el concurso en domingo.

Programación alterada

Los cambios en la programación no se limitan a la franja matinal y, para el penúltimo fin de semana del mes, utilizará la figura de Terelu Campos para intentar captar la atención y el seguimiento de 'Fiesta'. Según ha anunciado la cadena este jueves, la sección 'Aires de Fiesta', que presenta la hija mayor de 'Las Campos', se encargará de abrir el programa y no de cerrarlo. Así, de 16:00 a 17:30, Terelu dará la bienvenida a los espectadores con un homenaje musical a Marisol, previsto para este sábado, y a Carmen Sevilla el domingo.

Por otro lado, el último movimiento tiene que ver con 'First Dates', uno de los pocos formatos que aún le dan alguna que otra alegría a Mediaset y que cada día es especialmente seguido en redes sociales. Si a mediados de julio decidía desplazar el programa de Cuatro al prime time de Telecinco, en los últimos días de agosto también se emitirá los viernes, en detrimento del refrito de '¡De viernes!'.