Telecinco sorprende al olvidar a Carlos Sobera en la primera promo de 'GH 20'

Telecinco ya ha dado el pistoletazo de salida a la promoción de 'Gran Hermano 20', presentando su primera campaña oficial con la presencia destacada de Jorge Javier Vázquez e Ion Aramendi. En el avance, ambos aparecen como los grandes rostros del regreso del mítico reality, lo que ha generado expectación entre los seguidores del formato. Sin embargo, muchos han notado la ausencia de Carlos Sobera, habitual presentador de las galas y debates del programa durante los últimos años.

Lo que sabemos hasta ahora de 'GH 20'

La vigésima edición del reality por excelencia de Mediaset llegará justo después del final de 'Supervivientes All Stars', ocupando el prime time de los martes, jueves y domingo del canal principal del grupo Mediaset. De momento, el casting sigue abierto gracias al programa de Mediaset Infinity, 'Uno de GH20', presentado por Nagore Robles. Como novedad, el concurso se realizará por primera vez en 18 ediciones en una ubicación distinta a Guadalix de la Sierra.