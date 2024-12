Telemadrid cancela 'Juntos' por sus bajos datos de audiencia

El programa 'Juntos', emitido en el access prime time de Telemadrid, finalizará su emisión el próximo 31 de diciembre. La cadena regional ha decidido no renovar el contrato con las productoras Eurostar y La Cometa, responsables del magacín, debido a las bajas audiencias del espacio, que se han mantenido por debajo del 2,5% de cuota en diciembre. Esta cifra está muy por debajo de la media del canal, que ronda el 5%, y ha llegado a caer al 1% en algunos días, afectando gravemente al prime time.

La decisión, que según fuentes internas estaba tomada desde el verano, se ha comunicado al equipo este lunes 16 de diciembre. Telemadrid atribuye la cancelación exclusivamente a razones de rendimiento, desmarcándose de la controversia que ha rodeado al programa en las últimas semanas, tal como adelanta 'Vertele'.

Un contexto de tensión laboral

El final de 'Juntos' coincide con una polémica en torno al clima laboral en su equipo de producción. A principios de diciembre, La Cometa TV despidió al director del programa, Saúl Ortiz, quien posteriormente anunció una demanda por acoso laboral contraInés Ballester, presentadora de la edición de los viernes. Ortiz alega que fue objeto de insultos, amenazas e intentos de agresión por parte de Ballester.

Inés Ballester y Ricardo Altable en 'Juntos' Telemadrid

En paralelo, el copresentador Santi Burgoadejó el programa, siendo sustituido por Edu Calle, quien ahora comparte la conducción con María Gracia. Este cambio reforzó las especulaciones sobre tensiones internas, aunque Telemadrid no ha intervenido directamente en el conflicto al tratarse de cuestiones laborales de la productora externa. 'Juntos' se emitía de lunes a viernes en el horario de 21:35 horas a 22:50 horas, intentando competir contra ofertas consolidadas como 'El Hormiguero' en Antena 3. Esta fuerte competencia nacional ha complicado la captación de audiencia para el programa, un reto habitual para las cadenas autonómicas en el horario de access.

María Gracia y Edu Calle, presentadores de 'Juntos' Telemadrid

El programa, que comenzó con la intención de ofrecer contenido informativo y de entretenimiento, no logró mantener su relevancia en un panorama televisivo cada vez más competitivo. Según fuentes de la cadena, la decisión de no renovar el contrato era inevitable, dado el impacto negativo que el bajo rendimiento del programa tenía en el resto de la programación nocturna. Con su última emisión programada para el 31 de diciembre, 'Juntos' se despide sin un adiós formal. La cancelación marca el fin de un proyecto que, aunque tuvo sus momentos destacados, no logró consolidarse como un referente en la parrilla de Telemadrid. La cadena, por su parte, apunta a reestructurar su oferta en el access prime time para 2025, con la esperanza de recuperar la confianza de la audiencia y fortalecer su posición en la televisión regional.