Telemadrid vuelve a proponer la Corrida de la Hispanidad marcada por el adiós de Morante

El pasado domingo no fue un día cualquiera para los amantes de los toros, no porque fuera el Día de la Hispanidad, sino por lo que sucedería después de las celebraciones matinales. Morante de la Puebla se cortó la coleta y anunció su retirada de los ruedos de forma inesperada.

Una fecha, la del 12 de octubre de 2025, que quedará marcada para siempre en el imaginario colectivo de la tauromaquia y Telemadrid volverá a recordarla este sábado 18 de octubre, a partir de las 18:00 horas, emitiendo íntegramente la Corrida de la Hispanidad celebrada el pasado 12 de Octubre.

Tal y como ha anunciado la cadena autonómica, la decisión de volver a emitir la corrida responde al gran impacto mediático y emocional que tuvo la faena del torero sevillano nacido en La Puebla del Río, considerada por muchos como una de las más inspiradas de los últimos años en Las Ventas.

Su inesperada retirada tras abrir la Puerta Grande por segunda vez en la temporada convirtió la tarde del 12 de octubre en una fecha legendaria para la afición, que presenció como cortó dos orejas tras haber sufrido una impactante cogida que le dejó inerte en la arena.

El cartel reunió a Morante de la Puebla, Fernando Robleño y Sergio Rodríguez, que se enfrentaron a toros de la ganadería de Garcigrande en un festejo que marcó el cierre de la temporada en la Monumental madrileña y congregó a miles de espectadores en los tendidos y a una media de 86.000 espectadores frente al televisor, anotando un 8,7% de share.

Asimismo, la retransmisión contó con el equipo de programas taurinos de Telemadrid, encabezado por Sixto Naranjo, junto al torero Luis Miguel Encabo y los periodistas especializados Federico Arnás y Laura Palmer.