El tenso cara a cara entre Rocío Flores y Terelu Campos que encendió el plató de ‘¡De Viernes!’

El regreso de Rocío Flores a Telecinco este viernes 12 de septiembre, en el programa '¡De Viernes!', no pasó desapercibido. Tras años sin pisar un plató, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores protagonizó un cara a cara lleno de tensión con Terelu Campos, colaboradora del espacio e íntima amiga de su madre.

Durante la entrevista, Rocío habló con emoción de su abuela Rocío Jurado, a quien definió como "lo más grande que he tenido". Fue entonces cuando Terelu le preguntó cómo recordaba su hermano David a la cantante, lo que desató un encontronazo entre ambas. "No te he visto a ti en mi vida, te he visto tres veces", replicó Flores, provocando los aplausos del público y el enfado de la colaboradora.

La tensión fue en aumento cuando salió a colación el nombre de su padre. Rocío defendió a Antonio David, asegurando que "nunca ha hablado mal de sus hijos", en contraposición a su madre, de quien reprochó lo contrario "en un documental".

Además, relató cómo fue su reencuentro con la familia materna tras años de distanciamiento, destacando el papel de su prima Rocío y el vínculo recuperado con Gloria Camila. "La primera vez que la vi después de mucho tiempo fue tocarle sus manos, y las tiene igual que mi abuela", recordó con emoción.

El enfrentamiento con Terelu y sus declaraciones sobre su familia volvieron a situar a Rocío Flores en el centro de la polémica, en una noche que devolvió su nombre a la primera línea televisiva.