Tenso enfrentamiento entre Ana Pastor y el portavoz del Ejército de Israel, Roni Kaplan

LaSexta emitió anoche un programa especial de 'El Objetivo' centrado en la Franja de Gaza, sumado al conflicto bélico entre Israel y Palestina cuando se cumplen dos años del atentado terrorista realizado por Hamás. Ana Pastor vivió un tenso momento cuando entrevistó al portavoz del Ejército de Israel, Roni Kaplan, quien acusó de antisemitismo todas las protestas que se están realizando en Occidente, una afirmación que no fue del agrado de la maestra de ceremonias del segundo canal del grupo Atresmedia, que cortó rápidamente al militar israelí y le replicó, dejándolo sin palabras.

Las protestas generan tensión en Ana Pastor y Roni Kaplan

Ana Pastor confrontó al portavoz del Ejército de Israel, Roni Kaplan, sobre las protestas internacionales y locales en relación con el conflicto en Gaza. Kaplan defendió que las manifestaciones deberían enfocarse exclusivamente en Hamás y calificó de “antisemitas” algunas de las protestas europeas, generando un intercambio directo con la periodista. Pastor le cuestionó con firmeza, recordando que criticar a un gobierno no implica automáticamente antisemitismo, y le planteó ejemplos concretos: ¿lo son los ciudadanos judíos que protestan dentro de Israel contra la masacre? ¿Es antisemita expresar desacuerdo con las decisiones del Gobierno? Kaplan esquivó dar respuestas precisas, optando por diferenciar entre lo que considera críticas “legítimas” y aquellas que “no lo son”, sin clarificar cómo aplicaría esos criterios a las manifestaciones internas en Israel.

De semanal a ocasiones especiales

'El Objetivo' está producido por Newtral y Atresmedia Televisión, emitiéndose en laSexta. Bajo la conducción de Ana Pastor García, se destaca por ser el primer formato televisivo en España centrado en la verificación de hechos, también conocido como periodismo de datos. El programa se estrenó el 2 de junio de 2013 y, en junio de 2017, fue reconocido por la International Fact-Checking Network (IFCN) al confirmar que cumplía con su código de principios. Tras completar su duodécima temporada, el 12 de enero de 2023 se anunció la cancelación de la edición semanal del programa. Desde entonces, 'El Objetivo' ha dejado de emitirse de manera regular, optando por ofrecer especiales puntuales a lo largo del año en lugar de temporadas completas.