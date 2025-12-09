Tinho pasa a la final de 'OT 2025' gracias al apoyo contundente del público

Tinho pasa a la final de 'OT 2025' gracias al contundente apoyo del público y se convierte en el quinto y último finalista tras cosechar un sólido 60% de los votos. Su victoria deja fuera a Guillo Rist, que, después de superar dos nominaciones consecutivas, se despide del concurso como el undécimo expulsado. Una vez más, el público entendido (como ya ocurrió en su día con Tanxugueiras) ha sabido valorar lo que el jurado no supo apreciar: la sorprendente fuerza vocal de Tinho, que lo impulsa directo a la gran final de 'Operación Triunfo 2025'.

Cristina por su parte es otra de las grandes ganadoras de esta noche, convirtiéndose en la única participante de la segunda edición de 'Operación Triunfo' bajo el paraguas de Prime Video en ser catalogada favorita de la semana por el voto del público. La joven sevillana de 19 años lo fue en la Gala 1, en la Gala 9 y ahora en la Gala 12, con el 32% de los votos y sumando así otros 3.000 euros a su cuenta personal gracias a la cortesía de ING (9.000 euros en total) para su futuro dentro de la industria musical, bastante prometedor para ella tras su paso por la Academia de 'OT'.

Jornada de despedidas en la Gala 12 de 'OT 2025'

La Gala 12 de 'OT 2025' se convirtió en una jornada de despedidas. Durante la conexión con la Academia, los profesores, encabezados por Noemí Galera, aprovecharon para agradecer al jurado, a Miriam Rodríguez, a Chenoa y a todo el equipo que ha hecho posible esta edición, en un mensaje cargado de emoción pese a que aún queda una semana repleta de actuaciones, pases de micro y convivencia. Además, los cuatro finalistas ya confirmados (Claudia Arenas, Olivia, Cristina y Guille Toledano) cruzaron por última vez la pasarela antes de regresar a la Academia para encarar la recta final del concurso. Recuerda que ya puedes votar por quién quieres que sea el ganador de 'OT 2025':