Tom Hanks, Jennifer Aniston y Meryl Streep firman una carta abierta en defensa de Jimmy Kimmel

La decisión de Disney de retirar de la parrilla de ABC el programa de Jimmy Kimmel ha generado una fuerte reacción en Hollywood. Más de una veintena de intérpretes de primer nivel, entre ellos Tom Hanks, Jennifer Aniston, Meryl Streep, Jamie Lee Curtis, Jason Bateman y Martin Short, firmaron una carta abierta promovida por la American Civil Liberties Union (ACLU) en defensa del presentador y de la libertad de expresión.

En el texto, los firmantes advierten que los intentos de presionar a artistas, periodistas y creadores con represalias por sus palabras “atacan el corazón mismo de lo que significa vivir en un país libre” y llaman a todos los ciudadanos a defender el derecho a expresarse sin miedo.

El director ejecutivo de la ACLU, Anthony D. Romero, subrayó en un comunicado: “Nos encontramos en una era McCarthy moderna, enfrentando el tipo de censura gubernamental que nuestra Constitución prohíbe. El silenciamiento de Jimmy Kimmel y las amenazas a los medios evocan recuerdos oscuros de los años 50. Debemos hacer lo mismo que entonces: movilizarnos y alzar la voz porque, juntos, seremos escuchados”.

La lista de apoyos incluye también a Ariana DeBose, Jane Fonda, Maggie Gyllenhaal, Regina King, Julia Louis-Dreyfus, Diego Luna, Lin-Manuel Miranda y Natalie Portman, además de actores vinculados a producciones del propio Disney. Es el caso de Martin Short y Meryl Streep, protagonistas de la serie de Hulu 'Only Murders in the Building'; Florence Pugh y Julia Louis-Dreyfus, que aparecen en la reciente película de Marvel 'Thunderbolts'; o Jamie Lee Curtis, con un papel recurrente en la serie de FX 'The Bear'.

La polémica comenzó después de que Nexstar Media, uno de los principales grupos de emisoras de Estados Unidos, anunciara que dejaría de emitir el programa tras unas declaraciones de Kimmel sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. A la decisión se sumó Sinclair, otro gigante televisivo, lo que llevó a Disney a suspender la emisión del espacio de manera indefinida.