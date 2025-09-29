Sucesos
Tragedia en Estados Unidos: Mueren tres integrantes del reality 'Meet the Putmans' y cinco se encuentran en estado crítico
La Oficina del Sheriff del Condado de Tuscola, en Michigan confirmó el accidente dos vehículos en el que se vio implicada la familia Putman, quienes lideran este programa norteamericano
La cadena TLC emitió en el año 2017 el reality show 'Meet the Putmans', cuya trama gira en torno el día a día de una familia de 25 miembros que convivían en una misma casa. El programa duró poco antena aunque Prime Video tiene sus capítulos dentro de su catálogo de contenidos y en año 2021 retomaron la actividad por su cuenta en YouTube, renombrando el show a 'Growing Up Putman'. La familia, encabezada por Bill y Barb, incluía a sus cuatro hijos adultos, junto con sus parejas y nietos. Esta semana, la desgracia ha golpeado a este amplio núcleo familiar. Un accidente de tráfico provocó la muerte de Bill Putman, su esposa Barb y su nuera Megan, mientras que otros miembros de la familia, identificados como “tío Blake, Lulu, Alena, Noah y Gia”, que fueron hospitalizados, según un comunicado publicado por la propia familia en Facebook. La Oficina del Sheriff del Condado de Tuscola, en Michigan, confirmó que el siniestro ocurrió el viernes e involucró a dos vehículos en los que viajaban ocho residentes de Cass City, todos pertenecientes a la familia Putman.
Según la oficina del Sheriff, un camión semirremolque comercial que circulaba hacia el sur no se detuvo en una señal de STOP y colisionó con un Jeep que iba hacia el este. Tres de las personas que viajaban en el Jeep murieron en el acto, mientras que las otras cinco fueron trasladadas a hospitales, algunas en estado crítico
