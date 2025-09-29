Tragedia en Estados Unidos: Mueren tres integrantes del reality 'Meet the Putmans' y cinco se encuentran en estado crítico

La cadena TLC emitió en el año 2017 el reality show 'Meet the Putmans', cuya trama gira en torno el día a día de una familia de 25 miembros que convivían en una misma casa. El programa duró poco antena aunque Prime Video tiene sus capítulos dentro de su catálogo de contenidos y en año 2021 retomaron la actividad por su cuenta en YouTube, renombrando el show a 'Growing Up Putman'. La familia, encabezada por Bill y Barb, incluía a sus cuatro hijos adultos, junto con sus parejas y nietos. Esta semana, la desgracia ha golpeado a este amplio núcleo familiar. Un accidente de tráfico provocó la muerte de Bill Putman, su esposa Barb y su nuera Megan, mientras que otros miembros de la familia, identificados como “tío Blake, Lulu, Alena, Noah y Gia”, que fueron hospitalizados, según un comunicado publicado por la propia familia en Facebook. La Oficina del Sheriff del Condado de Tuscola, en Michigan, confirmó que el siniestro ocurrió el viernes e involucró a dos vehículos en los que viajaban ocho residentes de Cass City, todos pertenecientes a la familia Putman.

Según la oficina del Sheriff, un camión semirremolque comercial que circulaba hacia el sur no se detuvo en una señal de STOP y colisionó con un Jeep que iba hacia el este. Tres de las personas que viajaban en el Jeep murieron en el acto, mientras que las otras cinco fueron trasladadas a hospitales, algunas en estado crítico