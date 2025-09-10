La última operación estética de Jorge Javier Vázquez destapa los retoques de Belén Esteban, María Patiño y Kiko Matamoros

Jorge Javier Vázquez sigue en boca de todos después de reaparecer en televisión tras sus vacaciones estivales con un rostro bastante cambiado debido a las últimas operaciones estéticas a las que se ha sometido. No solo las redes sociales se han hecho eco del nuevo rostro de la estrella de Mediaset, sus antiguos compañeros de 'Sálvame' también han comentado estas últimas cirugías del maestro de ceremonias catalán y tanto María Patiño como Belén Esteban y Kiko Matamoros se sinceraron en 'No somos nadie' y espetaron cuantos retoques en su cuerpo y rostro se han hecho desde que participan en televisión.

Abdomen, pecho, ojos, en definitiva, todo el cuerpo

María Patiño desveló que ella ha pasado por seis cirugías, admitiendo que los efectos no son inmediatos y confesó que le gustaría realizarse una blefaroplastia para eliminar la carne sobrante de los párpados. "Tengo pensado el pellejo de arriba del ojo. No lo tengo todavía muy claro. También hay que explicarle a la gente que para que se vea un resultado óptimo tienen que pasar al menos seis meses o un año en el caso de la nariz", comentaba la periodista ferrolana.

Kiko Matamoros no quiso dar la cifra exacta y bromeo exagerando que se había hecho más de 200 operaciones estéticas aunque no descartó al igual que Patiño retocarse los párpados y la bolsa de ojos. Belén Esteban también se mostró satisfecha con su operación de pecho, comentando que está "muy orgullosa de como le ha quedado" ya que según la Patrona lo "tiene muy bonito" y expresó el deseo de hacerse una reducción de abdomen próximamente.