Varios okupas atacan con "piedras y patadas voladoras" a un equipo de 'Espejo Público': "Me refugiaron unos vecinos"

En la mañana de este martes, un equipo de 'Espejo Público' estaba realizando un reportaje de investigación sobre la inseguridad que se ha apoderado en el barrio de San Roc (Badalona) a raíz de un instituto okupado cuando varias personas que okupan una nave industrial, denominada B-9, han comenzado a agredir al reportero Miguel Ángel Silva y su compañero Arturo Caballero.

La escena ha ocurrido nada más comenzar las grabaciones y, según ha relatado el periodista, los okupas "salieron corriendo a por nosotros sin mediar palabra, con piedras, a patadas voladoras y puñetazos", llegando a destrozarles la cámara.

El reportero ha tranquilizado a una Susanna Griso que se preocupaba por su estado de salud, aunque su compañero no había corrido la misma suerte que él y después de haberle quitado la cámara para destrozarla, "le pegaron puñetazos" y ha acabado con "algunos nudillos de la mano fracturados".

"Me tuve que separar de Arturo, que nunca lo hacemos en estos reportajes, porque cada uno salimos a correr en una dirección, a mi me refugiaron unos vecinos, si no me refugia esta gente me matan, y a él se le abalanzaron dos energúmenos", ha lamentado.

Tal ha sido la magnitud de la agresión que el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, se ha pronunciado en directo ante los micrófonos del programa matinal de Antena 3. Albiol ha asegurado que desde que empezó su mandato en el Ayuntamiento está en trámite para poder llevar a cabo la desokupación de este espacio, pero que están "esperando que nos den la fecha para el desalojo".

"Estos okupas violentos están muy bien asesorados, incluso tienen una defensa judicial" ha proseguido, para después mirar hacia el Gobierno de España, al no entender por qué "no se lleva a cabo la expulsión de aquellos que tienen una situación irregular en el país y sobre todo de aquellos que cometen delitos".

Por otro lado, varios agentes de la Guardia Urbana se han acercado hasta el lugar de los hechos y han conseguido recuperar la cámara y la tarjeta de memoria con las grabaciones de lo ocurrido.