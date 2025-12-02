Verónica Sánchez expone en 'El Hormiguero' la dificultad de actuar con corsé: "Me he hecho toda la serie en apnea"

En la noche de este martes, 'El Hormiguero' ha abierto sus puertas a la presentadora de Antena 3 Sonsoles Ónega y a la intérprete española Verónica Sánchez. La periodista es la autora de 'Las hijas de la criada', novela ganadora del Premio Planeta 2023 que atresplayer acaba de adaptar como serie, en la que la actriz sevillana interpreta a uno de sus personajes.

La trama de la ficción gira entorno a la familia Valdés y "el intercambio de unas niñas nada más nacer, engendradas por el mismo hombre", según ha relatado la escritora. De este modo, la hija de la matriarca crece como la hija de la criada y viceversa.

Concretamente, Verónica Sánchez se mete en la piel de Inés Lazariego, un personaje fundamental que lucha por las gentes de su pueblo. Preguntada por Pablo Motos por cómo fue visionar el primer capítulo, ha desvelado que lo vio en contemporánea con el resto del público y que cada vez que se ve a sí misma, ve todas sus "miserias" y piensa en "esto nunca debí decirlo así". Solo "cuando vas por el tercer visionado empiezas a ver la serie".

Asimismo, la historia se desarrolla en Galicia y, por ello, el acento gallego es fundamental. "Los personajes en el papel no los oyes y yo les imaginaba hablando gallego", ha recalcado Sonsoles, preguntándose cómo la actriz sevillana iba a hablar y alabando el trabajo que ha hecho. "Se pega un poco la musicalidad", ha explicado la intérprete, "teníamos orden de no tener un acento gallego marcado porque en las clases altas solían suavizar el acento".

Por otro lado, la actriz ha relatado lo difícil que ha sido llevar por primera vez un corsé, en la que supone su cuarta serie de época, por la dificultad para respirar: "Ha sido terrible. Me he hecho toda la serie en apnea".

Asimismo, ha desvelado algunos de sus gustos más personales como su fascinación por Japón, un país en el que "parece que estás en otro planeta" y su pasión por "el masaje kobido", que te relaja los músculos de la cara, o el sabor del té matcha.

