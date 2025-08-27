Un viejo conocido de la familia Pantoja se une a 'Supervivientes All Stars'

A pesar de su inminente cancelación en detrimento del nuevo programa de Joaquín Prat, 'TardeAR' continúa siendo el programa elegido por Mediaset para anunciar a los concursantes que se embarcarán hasta las islas "Caos" y "Armonía" en los Cayos Cochinos para participar en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'.

Como viene siendo habitual, este miércoles ha desvelado otro nombre de la extensa lista que conforman Jessica Bueno, Gloria Camila, Iván González, Elena Rodríguez, Sonia Monroy, Carlos Alba, Kike Calleja, Fani Carbajo y Rubén Torres.

A ellos se unirá como décimo concursante Alejandro Albalá, un perfil "muy relacionado con la familia Pantoja y los Suescon", tal y como le han presentado en el programa presentado por Verónica Dulanto y Frank Blanco.

El ex de Isa Pantoja y Sofía Suescon llegó a la final de 'Supervivientes' en 2021, una edición en la que se proclamó ganadora Olga Moreno y en la que también participó el chef Carlos Alba. "Me quedó pendiente ganar", ha recordado en directo, desde el plató del programa de Telecinco, de su paso por la isla de Honduras.

Para esta nueva aventura, asegura estar "muy ilusionado" y con "ganas de que empiece". Una segunda entrega del reality con famosos que le apetece "más" porque en palabras suyas, el presenta año "no ha sido muy bueno" y para él será una ocasión para tomarse una "desconexión de la monotonía y el trabajo" que tiene.

El concursante también ha admitido que en estos momentos no tiene pareja y que lo que más le va a costar, al igual que en 2021, va a ser "no tener comida". Pero no esconde que pondrá "todo lo que pueda" de su parte para convertirse en el ganador de la edición, aunque luego "dependerá de la audiencia".

En el vídeo promocional que ha compartido Mediaset, Albalá menciona que ha estado un tiempo alejado de los medios de comunicación, pero que tenía muchas ganas de regresar a la televisión: "Qué mejor manera de volver por todo lo alto".

Antes de su paso por 'Supervivientes', el nuevo participante estuvo en 'GH DÚO'. Asimismo, también ha colaborado en 'Pesadilla en El Paraíso'. Fue en ese preciso momento cuando decidió alejarse de la televisión hasta noviembre del 2021, en donde empezó a trabajar como jefe de producción del concurso 'El Pueblo más Bonito de Castilla-La Mancha' de la televisión local de Castilla-La Macha.

Actualmente, Alejandro Albalá está al frente de un estanco en el barrio de Carabanchel en Madrid. Estanco que él mismo levantó y que, como ha señalado en más de una ocasión, a pesar de lo que le costó la licencia, el tabaco le da muchos beneficios, llegando a ganar alrededor de 3.000 euros al mes,