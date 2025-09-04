'De Viernes' consigue la primera entrevista de Lydia Lozano tras confirmarse la traición más sonada de la prensa rosa

El pasado martes 2 de septiembre se confirmó una de las mayores sorpresas en el mundo de la prensa rosa. Mediaset y Lydia Lozano hacían las paces, poniendo punto y final a un veto que estaba a punto de cumplir los dos años. La contertulia deja en la estocada a Belén Esteban, María Patiño y compañía (que han iniciado una nueva aventura en Ten con 'No somos nadie' tras el fracaso de 'La familia de la tele') y este viernes será la gran protagonista de la nueva temporada de 'De Viernes', magacín del prime time de la quinta noche de la semana en el canal principal de Mediaset, especializado en crónica social y prensa rosa, que esta comandado a partir de las 22:00 por Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Lydia Lozano vuelve a Telecinco dos años después

Lydia Lozano se sentará en el plató situado en la carretera de Fuencarral dos años después del trágico y abrupto final de 'Sálvame'. La periodista y colaboradora televisiva especializada en el mundo del corazón será además nueva tertuliana del programa, junto a Terelu Campos, Ángela Portero, Antonio Rossi y José Antonio León.

Lydia no será la única protagonista del espacio de crónica social y prensa rosa de las noche de los viernes en Telecinco, ya que Rocío Flores protagonizará el primer ‘Scoop’ de la temporada y José Carlos Montoya pondrá fin a su silencio mediático, volviendo a los platós de televisión, primero esta noche en 'Supervivientes All Stars' y en segundo lugar mañana frente a Santi Acosta y Beatriz Archidona, donde se sincerará después de todos los problemas que le atosigaron tras las experiencias de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes 2025'.