'De Viernes' llama a Carlo Costanzia Jr para enfrentarse a las memorias de su madre, Mar Flores

Un viernes más, el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona volverá a abordar las memorias de la actriz y modelo Mar Flores. Tras contar hace dos semanas con Carlo Costanzia padre, el plató de 'De Viernes' recibirá a Carlo Costanzia hijo.

Tal y como ha adelantado Mediaset, el hijo de Mar Flores responderá a todas las polémicas que han surgido tras la publicación de 'Mar en calma', el libro de su madre, así como las que se han generado a raíz de la contundente respuesta de su padre.

Telecinco emitirá el primer scoop a partir de las 22:00 horas. En él se referirá a los capítulos más duros narrados por la modelo durante su relación con su ex, Carlo Costanzia, y al sufrimiento que le generaron las adicciones e ingreso en prisión de su hijo.

Costanzia Jr también valorará todo el revuelto generado tras el famoso posado junto a su padre, Alejandra Rubio y Terelu Campos en el cumpleaños de la colaboradora, una foto familiar que no ha gustado a Mar Flores. ¿Cómo es la relación actual de Carlo con su madre? ¿Son ciertas las informaciones que apuntan a una tensión entre ellos? son algunas de las preguntas a las que tratará de dar respuesta.

Tras ello, Nacho Palau también visitará el plató para hablar del reciente acercamiento a su expareja, Miguel Bosé. El escultor detallará en directo en qué punto se encuentran él y su relación con el cantante.

Con un ojo puesto en los Cayos Cochinos

Por otro lado, el formato producido por Producciones Mandarina no dejará de lado lo que ocurra en los Cayos Cochinos y reservará una parte del programa para ofrecer y analizar la última hora con imágenes inéditas de 'Supervivientes All Stars'. Para ello contará con las valoraciones de Rocío Flores, Makoke, Yola Berrocal y Elena Rodríguez, madre de Adara, entre otros colaboradores.

Asimismo, Sonia Moldes regresará al plató del programa con "pruebas gráficas, fotografías y cartas para desmontar las mentiras" de Alessandro Lecquio sobre la relación que ambos mantuvieron y los motivos que llevaron a la ruptura. Sobre este tema también arrojará luz Miguel Temprano, paparazzi que mantuvo contacto con ambos durante aquellos años y que asegura "tener mucha información sobre todo lo que pasó que ha sido silenciada hasta ahora".

Otro de los invitados será Amador Mohedano, que reaparece con su primera entrevista tras su ingreso hospitalario y el regreso a la televisión de Rocío Flores. En el segundo Scoop de la noche, asegura querer ajustar cuentas, mantiene que "Rocío Flores se ha callado muchas cosas que tienen que salir a la luz" y no duda en arremeter conta su sobrina, Rocío Carrasco.