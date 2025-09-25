'D Viernes' sigue estirando el chicle con Mar Flores y llama a Sonia Moldes para rebatir a Carlo Costanzia

El nombre de Mar Flores continuará sobrevolando el plató de 'De Viernes' y, tras las polémicas declaraciones de su expareja Carlo Costanzia en el último programa del formato de Telecinco, tildadas de machistas y que tuvieron la réplica de varios rostros de la televisión como María Patiño y Kiko Matamoros, este viernes será Sonia Moldes quien se siente en el plató para desmontar el discurso del padre de Carlo Costanzia jr. Asimismo, el espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona contará con Maite Galdeano y su hijo Cristian Suescun, Elia Muñoz, Maite Zaldívar y José Carlos Montoya.

La que fuera pareja de Alessandro Lequio entre 1997 y 1999 estará en directo para invalidar la argumentación del italiano sobre su relación con la modelo que recientemente ha publicado sus memorias y a las polémicas fotos publicadas en la portada de la revista Interviú. La empresaria contará con todo lujo de detalles cómo vivió ella aquella situación.

Además, el programa abordará el supuesto malestar de Mar Flores con el posado de su expareja en el cumpleaños de Terelu Campos, con la versión de primera mano de la colaboradora en torno a esta polémica.

Resto de invitados

Por otro lado, el formato de Mediaset traerá de vuelta a Maite Galdeano, que se reencontrará públicamente y 14 meses después con su hijo Cristian Suescun. El exconcursante de realities se sentará por primera vez en el plató tras la ruptura de relaciones con su hermana Sofía para contar los motivos que les han llevado a este distanciamiento, del que culpa a Kiko Jiménez.

Madre e hijo revelarán lo que saben sobre los rumores de infidelidad de Sofía con el influencer Juan Faro y ofrecerán información que podría poner en riesgo la relación de Sofía y Kiko, tal y como ha anunciado Telecinco en una nota de prensa.

El programa también contará con la hija de Julián Muñoz, Elia Muñoz, que será entrevistada por primera vez en un plató de televisión en directo cuando se cumple el primer aniversario del fallecimiento del ex alcalde de Marbella. Acompañada por su madre, Maite Zaldívar, valorará imágenes inéditas de la entrevista póstuma que su padre concedió a Santi Acosta y narrará cómo se enfrentó a la enfermedad y a algunos de los momentos más turbulentos por los que pasó la familia.

Por último, se reservará un espacio a la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' con la presencia de José Carlos Montoya en la mesa que abordará la última hora del concurso con imágenes inéditas. Rocío Flores, María Jesús Ruiz, Marta Peñate y Yola Berrocal también intervendrán en esta parte dedicada al programa de supervivencia.