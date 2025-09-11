'De Viernes' vuelve a contar con Rocío Flores, trae de vuelta a Anabel Pantoja y suma al paparazzi de Mar Flores

Tras empezar la nueva temporada por todo lo alto con la emotiva entrevista de Rocío Flores y el regreso de Lydia Lozano a Mediaset contando toda la verdad sobre su ausencia y mandando mensajes a sus ex de Sálvame, 'De Viernes' volverá a contar este viernes 12 de septiembre a las 22:00 horas con la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores. A ella se sumarán Anabel Pantoja y Miguel Temprano.

El segundo programa de la temporada someterá a Rocío Flores a las preguntas en directo de sus presentadores Santi Acosta y Beatriz Archidona, así como tendrá su cara a cara con Terelu Campos, tal y como ha confirmado este jueves LA RAZÓN.

La joven abordará todos los frentes abiertos, desde la repercusión de sus impactantes declaraciones en el scoop de la semana pasada hasta los sentimientos hacia su madre, la situación de su padre y su relación con la familia Mohedano, ha adelantado Telecinco en una nota de prensa.

El formato de crónica social y del mundo del corazón volverá a pisar fuerte en su segunda entrega con la presencia de Anabel Pantoja tras más de un año alejada de la televisión y a pocos instantes de debutar en 'Bailando con las estrellas'.

La sobrina de Isabel Pantoja contará qué ha sido de ella en los últimos meses, cómo se encuentra actualmente y cómo afronta este nuevo reto personal y profesional. Además, se reencontrará con dos grandes compañeras que han formado parte de su trayectoria en televisión, Lydia Lozano y Terelu Campos.

El paparazzi de Mar Flores

Si este lunes Mar Flores presentaba en 'El Hormiguero' su nuevo libro, 'Mar en calma', donde cuenta todo lo que vivió en los años 90 con el secuestro de su hijo por parte de su marido Carlo Costanzia y su sufrimiento por lo que se decía sobre ella en los medios de comunicación, que casi acaba con su vida, el programa de Telecinco abordará esos temas con el paparazzi Miguel Temprano.

El fotógrafo fue el autor de las famosas fotos de Mar Flores y Alessandro Lecquio en 1997 mientras se besaban bajo la luz de una farola en Roma y contará en el plató toda la verdad sobre cómo logró dicho testimonio gráfico, tomado mientras la modelo mantenía una relación con el empresario Fernando Fernández Tapias.