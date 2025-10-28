La Voz
‘La Voz’ arranca una nueva fase en Antena 3: así será ‘La Gran Batalla’
Después del éxito de las Audiciones a ciegas, ‘La Voz’ entra en su etapa más intensa con ‘La Gran Batalla’, una gala en la que los coaches afrontarán decisiones aún más difíciles
‘La Voz’ da un paso más este viernes con el estreno de ‘La Gran Batalla’, una de las etapas más emocionantes del talent show presentado por Eva González. La gala, que se emitirá a las 22:00 horas en Antena 3, llega tras el éxito de las Audiciones a ciegas, que han convertido al programa en líder de la noche de los viernes con una cuota media del 14,1% y más de 1,1 millones de espectadores de media.
En esta nueva fase, los coaches deberán reducir sus equipos a la mitad, pasando de 14 a solo 7 talents por grupo. Una decisión complicada que estará acompañada de emoción, tensión y muchas sorpresas. Para ayudarles en esta tarea, contarán con el apoyo de cuatro asesoras de lujo: María Becerra junto a Sebastián Yatra, Joaquina al lado de Malú, Carla Morrison junto a Mika, y Chiara Oliver acompañando a Pablo López.
Durante ‘La Gran Batalla’, los participantes se enfrentarán en duetos o grupos, y tras cada actuación, los coaches deberán decidir quién continúa en el concurso y quién se queda fuera. Solo los mejores siete talents de cada equipo lograrán su pase a la siguiente fase: los Asaltos.
La cadena promete una noche “repleta de emoción, giros y grandes voces”, consolidando una edición que ha mantenido el liderazgo de audiencia en todas sus emisiones. Con la combinación de talento, emoción y el carisma de sus coaches, ‘La Voz’ continúa demostrando por qué es uno de los formatos más exitosos de la televisión española.
