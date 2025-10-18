'La Voz impone' su ley en el prime time del viernes y lidera una noche más

'La Voz' le ha vuelto a dar a Antena 3 el liderazgo en el prime time del viernes al ser líder y lo más visto de la noche, con un 13,4% de share, superando a 'De viernes' en Telecinco, que consiguió un 11,9% de cuota de pantalla; y muy por encima de la película de La 1, que no llegó a pasar de los dos dígitos y firmó un 7,6% con 'Jungla de cristal. La venganza'.

El talent show conducido por Eva González, que cuenta con Mika, Malú, Pablo López y Sebastián Yatra como coaches, prosiguió con sus audiciones y fue visto por 1.126.000 de espectadores, superando los 3,4 millones de espectadores únicos en su emisión en la noche de Antena 3.

Unos datos que toman distancia con el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, que contó con la exmujer del exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, Sonia Monroy y Raquel Mosquera como platos fuertes de la noche, pero solo fue seguido por 835.000 espectadores. Una cifra bastante menor cosechó el primer canal de RTVE, que siguió apostando una noche más por el cine y se quedó en 721.000 seguidores.

Por otro lado, el canal de Atresmedia ha vuelto a ser un día más la televisión más vista del día. Según los datos, Antena 3 ha sido la cadena más seguida este viernes con un 14,2% de share, aventajando a sus dos principales competidores en más de 4,2 y 2,9 puntos, respectivamente.

En concreto, ha sido líder en las franjas de Sobremesa (19,2%), Tarde (11,9%) y Prime Time (15,1%) encabezando las emisiones más vistas del día en toda la televisión, con las dos ediciones de Antena 3 Noticias, Antena 3 Deportes, 'Pasapalabra' y 'La ruleta de la suerte'.

A nivel informativo, 'Antena 3 Noticias 1', con Sandra Golpe al frente, lidera y arrasa con un espectacular 23,7% de share, superando los 2 millones de espectadores de media y alcanzando 3 millones de espectadores únicos. En Prime Time, 'Antena 3 Noticias 2' también sigue muy lejos de sus rivales y es líder con un 19,4% de share y casi 1,9 millones de espectadores de media. El informativo que conduce Vicente Vallés supera los 2,9 millones de espectadores únicos.

Sus principales competidores, 'Telediario 1'e 'Informativos Telecinco 15:00', anotaron un 14,8% y un 10%, respectivamente. Con respecto a sus ediciones nocturnas, el ente público cosechó un 13% y el informativo presentado por Carlos Franganillo en el principal canal de Mediaset se quedó en un 8,6%.