“La Promesa” arde esta semana entre secretos y venganzas: Ángela se esfuma y Lorenzo se confiesa

La tensión en "La Promesa" se dispara con el regreso de Lorenzo, que ha llegado dispuesto a sembrar el caos en la familia Luján. Desde su llegada, el capitán se ha cebado con Curro, a quien lanza una amenaza demoledora: “Voy a volverte loco hasta que te tires de la almena más alta”. Una declaración de guerra que deja claro que no descansará hasta cumplir su venganza.

Mientras tanto, la estabilidad de la casa se tambalea también en el terreno sentimental. Ricardo y Pía han sido sorprendidos por Cristóbal en pleno beso, y el mayordomo no ha tardado en lanzar un ultimátum que lo cambia todo: uno de los dos deberá abandonar el palacio para siempre. La decisión, sin embargo, no será tan sencilla como él espera.

En paralelo, Manuel se debate con una decisión empresarial que afecta al negocio de motores de avión con Pedro Farré. Pero lo que parecía un dilema puramente económico se entrelaza con las tensiones internas de los Luján, justo cuando Ángela da un giro radical a la trama: la joven se prepara para partir rumbo a Suiza… pero nunca llega a hacerlo.

El capítulo 666 marca un punto de inflexión: Ángela ha desaparecido sin dejar rastro. Tras no pasar la noche en el palacio, Cristóbal organiza la búsqueda en los alrededores, aunque aparta a Curro de las pesquisas, alimentando su desesperación. La tensión sube cuando Manuel, decidido a no quedarse de brazos cruzados, sobrevuela la zona en aeroplano junto a Enora en un intento desesperado de localizarla.

Los días siguientes no traen calma en la serie de RTVE: Lorenzo, interrogado por Curro, se lava las manos, aunque ante Leocadia su silencio resulta más que sospechoso. Poco después, una confesión del capitán desata nuevas dudas, y Leocadia queda atrapada entre la lealtad y el miedo. Catalina, por su parte, radicaliza su postura frente a los nobles, mientras Alonso se ve forzado a negociar a la desesperada con el barón de Valladares.

El misterio de Ángela alcanza un clímax cuando María Fernández decide buscarla en la cueva donde ella misma estuvo secuestrada. La tensión crece hasta que Petra y Pía intervienen para devolverle a Curro un papel crucial en la búsqueda. Cristóbal, sin embargo, empieza a sospechar algo insólito: ¿podría ser el verdadero padre de Ángela?.

El viernes todo da un vuelco: aparece una prenda de la joven desaparecida, una pista que mantiene viva la esperanza de que siga con vida. Pero mientras la familia Luján se aferra a esa ilusión, otros secretos amenazan con hacer tambalear el palacio, entre confesiones, traiciones y decisiones que podrían marcar un antes y un después en la historia de "La Promesa".