"La Promesa" se extiende con 250 capítulos más y ya apunta a récord histórico en TVE

RTVE ha despejado cualquier duda: "La Promesa" tendrá quinta temporada y seguirá en emisión, como mínimo, hasta el año 2027. La confirmación no ha llegado a través de una nota oficial, sino vía Transparencia, a raíz de una consulta de El Independiente. Y aunque no sorprende, el dato oficial consolida el fenómeno que Josep Cister creó hace tres años y que sigue creciendo sin señales de agotamiento.

La cadena pública ha detallado que la nueva temporada prevista contará con 250 capítulos, aunque aún está pendiente de una confirmación definitiva. Esta cifra convertiría a "La Promesa" en una de las ficciones más extensas de la historia reciente de RTVE, superando a muchas de sus antecesoras en el género, y dejando claro que el público quiere más.

Actualmente en su cuarta temporada, el drama de época protagonizado por Arturo García Sancho, Xavi Lock, Isabel Serrano y Marta Costa se mantiene entre los programas más vistos de La 1, con audiencias que a menudo superan el millón de espectadores. En RTVE Play, además, congrega cada semana a más de 700.000 usuarios únicos, una cifra que la convierte en una de las joyas digitales del ente público.

La producción continúa a pleno ritmo. Los episodios que se graban en estas semanas no se emitirán hasta noviembre, y RTVE aún tiene 62 entregas por emitir de la actual temporada. Si se mantiene el calendario, la cuarta temporada concluirá en Navidad de 2025 o comienzos de 2026, y la quinta arrancará inmediatamente después, sin pausa, en un relevo perfecto entre temporadas.

La actriz María Castro, que interpreta a Pía Adarre en la ficción, ya había adelantado estos planes de continuidad mucho antes de la confirmación oficial. "La Promesa" no solo goza de buena salud, sino que RTVE parece dispuesta a convertirla en una de sus series más longevas, al estilo de éxitos como "Acacias 38" o "Servir y proteger".

Con esta renovación, "La Promesa" roza el millar de capítulos, una cifra que muy pocas series han alcanzado. Se coloca así en la senda de otras ficciones históricas de la televisión española como "Amar en tiempos revueltos", "Centro médico" o el mastodóntico "El secreto de Puente Viejo". Todo apunta a que la serie no solo no ha tocado techo, sino que su historia seguirá creciendo hasta donde el público quiera llevarla.