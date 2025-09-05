"La Promesa" revela al asesino de Jana y prepara un capítulo especial con toda la verdad

Se acabó el suspense. Tras meses de incógnitas y teorías de los seguidores, "La Promesa" reveló al fin quién mató a Jana, cerrando uno de los capítulos más intensos de la ficción de RTVE. Este jueves 4 de septiembre, en pleno capítulo 669, la serie dejó a todos sin aliento al señalar a la verdadera culpable de la muerte que llevaba medio año sin resolverse.

El asesinato de Jana había quedado marcado por la tragedia desde marzo, cuando la doncella fue envenenada con cianuro poco después de contraer matrimonio con Manuel. Lo que prometía ser el inicio de una vida en común se convirtió en un drama que estremeció a la familia y mantuvo en vilo a la audiencia. Durante todo este tiempo, Cruz cargó con la culpa y fue apresada, pese a insistir en su inocencia.

El giro definitivo se produjo con la reaparición de Lorenzo en el palacio. El capitán de la Mata, que siempre estuvo bajo sospecha, no regresó para esclarecer la verdad, sino para usarla en su propio beneficio. Su ambición por casarse con Ángela lo llevó a chantajear a Leocadia en una escena de máxima tensión.

"Encontrarás la manera de convencerla. ¿Sabes por qué? Porque si no lo haces, le voy a contar a todo el mundo, y a tu hija la primera, que fuiste tú quien mató a Jana", le espetó Lorenzo, dejando en shock a los espectadores y confirmando lo que hasta ahora era impensable: Leocadia fue la responsable del crimen.

La revelación marcó un antes y un después en la serie y dejó claro que todavía quedan hilos por desenredar. Para dar contexto a este explosivo descubrimiento, TVE ha anunciado un episodio especial este viernes 5 de septiembre, dedicado a repasar los momentos clave que condujeron a la trágica muerte de Jana.

Y la tensión no termina ahí. El próximo lunes 8 de septiembre, "La Promesa" emitirá un capítulo en el que, según avanzan sus creadores, saldrá a la luz toda la verdad del caso, con nuevas sorpresas que podrían cambiar de nuevo el rumbo de la historia y redefinir los destinos de los personajes.