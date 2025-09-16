Qué pasará con el Benidorm Fest 2026 si España se retira de Eurovisión: esto dicen las bases

Hace escasos minutos, RTVE ha esclarecido el resultado de la reunión de última hora de su Consejo de Administración. Por una mayoría, se ha decidido que España no participará en el próximo Festival de Eurovisión si se continúa permitiendo la presencia de Israel en el certamen. De esta forma, nuestro país se suma a Eslovenia, Irlanda, Islandia y Países Bajos como detractores de la participación israelí.

Esta histórica decisión parece poner al Benidorm Fest, preselección española de cara al certamen, en una delicada posición. Sin embargo, RTVE ha sido clara y concisa desde el primer momento respecto a la organización de este evento, celebrado cada invierno en la ciudad alicantina.

Habrá Benidorm Fest 2026

Y es que, a pesar de haber sido creado en primera instancia como un programa dedicado íntegramente a la búsqueda de la propuesta española para Eurovisión, lo cierto es que el festival ha evolucionado hasta convertirse en un acontecimiento de marca e identidad propia.

En el comunicado que RTVE ha lanzado hoy junto a su decisión, se confirma que esta "no altera los planes respecto a la celebración del Benidorm Fest, un festival con identidad propia, totalmente consolidado y que el próximo año celebra su quinta edición".

El Benidorm Fest 2026 se celebrará del 10 al 14 de febrero en el Palacio de los deportes l'Illa de Benidorm. Tal y como recogen las bases del concurso, un total de 16 propuestas se medirán en dos semifinales y una gran final, que precisamente coincidirá con el Día de San Valentín. El equipo detrás de la canción ganadora de la competición recibirá 150.000 euros, destinados a potenciar su proyecto musical.