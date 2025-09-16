Quiénes conforman el Consejo de Administración de RTVE, responsable de la posible retirada de España de Eurovisión

Día decisivo en la historia de España en el Festival de Eurovisión. Nuestro país, debutante en la edición de 1961, ostenta el récord de nación que más tiempo lleva participando sin haberse retirado ni una sola vez. Esta hazaña, fallida para otros grandes titanes del certamen, tales como Reino Unido o Alemania, podría tocar a su fin en los próximos meses.

Y es que el Consejo de Administración de RTVE acaba de decidir el posicionamiento de España respecto a la participación de Israel en Viena, sede del concurso en 2026. Después de que miembros del Gobierno como Yolanda Díaz o Ernest Urtasun animasen al ente a retirarse si el homólogo israelí continuaba en la competición, efectivamente esa será la base de la declaración de intenciones de Radiotelevisión Española de cara a la próxima Asamblea de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

¿Qué es el Consejo de Administración y quiénes lo conforman?

Este órgano de gobierno de RTVE tiene unas labores esenciales para garantizar el correcto funcionamiento de la televisión pública. Entre sus tareas principales se encuentran la dirección ejecutiva y la representación de la empresa, la aprobación de la organización y los presupuestos de la Corporación y la fijación de una normativa general para cumplir con las labores que se esperan de un servicio público.

La distribución del Consejo se determina a partir de dos designaciones distintas. La primera de ellas, llevada a cabo por el Congreso de los Diputados, elige a once integrantes. La segunda, por otra parte, se realiza a través del Senado y resulta en la elección de otros cuatro miembros del órgano.

Respecto a la proporción de partidos políticos en el Consejo, esta está compuesta de la siguiente forma: 5 integrantes del PSOE, 4 del PP, 2 de Sumar y 1 por cabeza para Podemos, ERC, PNV y Junts. Para votar la decisión de retirada de España del festival ha hecho falta la mayoría de votos (9 de 15). Esta se ha alcanzado gracias a la coalición entre PSOE, Sumar, Podemos y ERC.

La lista de los miembros del Consejo y el partido político al que pertenecen es la siguiente: