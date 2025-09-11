Raúl sí pero Xavi Hernández no: Así es el mejor XI de España según un tertuliano de 'El Chiringuito de Jugones' muy madridista

La gente joven puede tener un visión distorsionada de Xavi Hernández debido a su reciente etapa como entrenador del F.C. Barcelona, con más sombras que luces a pesar de ganar LaLiga en el año 2023. El exjugador nacido Terrassa fue figura clave e indispensable en el mejor Barça de la historia y en la etapa más gloriosa de la Selección Española de fútbol, siendo indiscutible para Luis Aragonés y Vicente del Bosque en la triple corona cosechada entre los años 2008, 2010 y 2012. La "batuta" de España, como le llamaba Pepe Reina en las ya míticas celebraciones, conquistó Eurocopa, Mundial y Eurocopa de forma consecutiva con nuestro país más 25 títulos con el club azulgrana, destacando 8 ligas y 4 Champions. Sin embargo, para Tomás Roncerono forma parte del mejor XI de la historia de nuestra selección, según el criterio de uno de los tertulianos más célebres de 'El Chiringuito de Jugones', el magacín nocturno deportivo más célebre de nuestra televisión que emite cada noche de domingo a jueves.

El periodista fue abordado por el creador de contenido @Gosalbez04, quien le preguntó por su once idílico de nuestra Selección. En portería no dudo con Iker Casillas y para el lateral diestro alineó a un jugador en boca de todos ahora mismo por su nueva faceta musical, Sergio Ramos. La pareja de centrales esta formada por Carles Puyol y Pirri, mientras que para el carril zurdo se decanta por Camacho. Para el centro del campo, Roncero elige seguridad y control con un tridente formado por el actual entrenador del Real Madrid Xabi Alonso, Sergio Busquets y Marcos Senna. Para finalizar, el ataque lo conforman tres grandes "sietes" de nuestro fútbol como son Juanito, Villa y Raúl.