El regreso de Pepa Bueno deja fuera a un rostro del 'Telediario' de TVE

El próximo lunes 1 de septiembre, los 'Telediarios' de TVE arrancan una nueva etapa marcada por la vuelta de Pepa Bueno al frente del 'Telediario 2'. La periodista regresa a la cadena pública convertida en la gran apuesta de la temporada, en un informativo que también estrenará nueva línea gráfica y rostros como Marc Sala, Lourdes Maldonado o Lorena Baeza.

Pero este regreso no llega sin consecuencias. El damnificado ha sido Lluís Guilera, que durante el mes de agosto se había puesto al frente del informativo de la noche. El periodista, habitual del Canal 24 Horas y con experiencia en el 'Telediario del fin de semana', se despidió de la audiencia este viernes con un mensaje claro: “Ha sido un lujo trabajar con el equipo de la segunda edición. Nos vemos pronto”.

La marcha de Guilera del 'Telediario' ha reavivado las especulaciones sobre su futuro en TVE. Algunas informaciones lo sitúan como posible copresentador de 'La hora de La 1' junto a Silvia Intxaurrondo, tras la salida de Marc Sala, mientras que otras apuntan a un nuevo magacín matinal en La 1 y el Canal 24 Horas junto a Marina Ribel. Tampoco se descarta su regreso al canal informativo, donde ha sido uno de los presentadores de referencia.

Con la llegada de Pepa Bueno, TVE refuerza su estrategia informativa para esta temporada. La periodista se convierte en la imagen principal del informativo de noche en un contexto de fuerte competencia con las cadenas privadas. Su vuelta supone también un movimiento interno relevante, que deja a Guilera fuera del equipo tras un mes en el que ha mantenido el liderazgo de la segunda edición durante el verano.

La incógnita ahora está en qué papel ocupará Guilera en la nueva temporada. Mientras tanto, la expectación se centra en el estreno de Pepa Bueno el próximo lunes, con el reto de consolidar la posición de los 'Telediarios' en el panorama audiovisual español.