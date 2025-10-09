Risto Mejide anuncia su adiós definitivo como jurado de ‘Got Talent’ y otros talent shows

Risto Mejide se despide definitivamente de los talent shows. El presentador y publicista ha confirmado a través de su cuenta de Instagram que su etapa como jurado en este tipo de formatos televisivos llega a su fin. "Estos días me encuentro grabando mi último baile como jurado de talent shows", escribió junto a una imagen en la que deja entrever el carácter emotivo de su despedida.

El también productor de 'Todo es mentira', programa que presenta a diario en Cuatro, ha explicado que da por cerrada una etapa que ha marcado su trayectoria en televisión. "Habrán sido 20 años valorando más de 4500 actuaciones en prácticamente todos los formatos que se han emitido en nuestro país", ha señalado en su comunicado, en el que hace balance de su paso por programas como 'Operación Triunfo', 'Tú sí que vales', 'Factor X', 'Top Star' y, sobre todo, 'Got Talent'.

Risto recuerda que fue en 'OT 2006', en Telecinco, donde se dio a conocer como jurado, papel que mantuvo después en distintos formatos de la cadena. En el caso de 'Got Talent', lleva vinculado al programa desde 2017 y asegura que esta novena edición será su última participación.

El presentador reconoce que esta despedida está siendo especial: "Está siendo muy pero que muy emotivo. Y me alegro de que la despedida sea en 'Got Talent', el mejor programa de talentos de la televisión. Muy pronto en Telecinco".

Su decisión, no obstante, no sorprende del todo. Ya en octubre de 2024 había adelantado su intención de dejar este papel televisivo, asegurando que estaba "cansado de juzgar" y que no firmaría más contratos como jurado. "Yo como jurado de talent shows tengo los días contados, ya no me apetece seguir. De hecho, el año que viene creo que va a ser el último", declaró entonces.