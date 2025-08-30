De Robbie Williams a Chucky: todos los estrenos del fin de semana en Netflix, Disney+ y más plataformas

El último fin de semana de agosto se despide con una oleada de estrenos potentes en las principales plataformas de streaming. Una de las grandes apuestas es 'El club del crimen de los jueves', que llega este viernes 29 a Netflix. La película adapta la novela superventas de Richard Osman y reúne a un reparto de lujo encabezado por Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie, en una historia que mezcla misterio, humor británico y el espíritu de Agatha Christie.

En el terreno nacional, 'Enemigos' aterriza en Prime Video con una propuesta valiente y realista. Dirigida por David Valero, la cinta sigue a dos adolescentes marcados por una relación de acoso que termina derivando en una oscura historia de venganza. Protagonizada por Christian Checa y Hugo Welzel, ha sido aplaudida por sus giros inesperados y sus interpretaciones.

Por su parte, Disney+ suma a su catálogo *'Thunderbolts'**, uno de los proyectos más comentados de Marvel en los últimos meses. Con personajes como Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan) o Red Guardian (David Harbour), la cinta reúne a un grupo de antihéroes y supervillanos en una misión suicida que mezcla acción y reflexiones sobre el lado más humano —y roto— de los héroes.

Los fans de la música podrán disfrutar en Movistar Plus+ de 'Better man', el biopic de Robbie Williams. La película rompe moldes al presentar al cantante en forma de un alter ego digitalizado en un mono creado por CGI, un experimento visual sorprendente que revive algunos de los momentos más intensos de su carrera, desde los inicios hasta el icónico número de Rock DJ.

Y para los amantes del terror, Filmin estrena el documental 'Viviendo con Chucky', que repasa la historia de la saga del muñeco diabólico con entrevistas al creador Don Mancini, al reparto original y a Brad Dourif, la voz del personaje desde hace más de tres décadas. Una pieza imprescindible para quienes crecieron con el cine de terror de los 80 y su icónico villano.

Con propuestas tan variadas, este fin de semana promete tener opciones para todos los gustos, desde el thriller de misterio al cine español más realista, pasando por Marvel, la música y el terror clásico.