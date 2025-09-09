Rocío Flores veta a Terelu Campos y cobraría un caché que supera los 120.000 € en Telecinco

Mediaset quiere darle la vuelta a su tétrica situación en cuanto a audiencias se refiere y levantó el veto recientemente a Gloria Camila (quien participa en 'Supervivientes All Stars'), Lydia Lozano (fichaje estrella de esta temporada y nueva colaboradora en 'De Viernes) y Rocío Flores. Esta última fue la protagonista del primer scoop de la temporada del magacín de crónica social y prensa rosa liderado por Beatriz Archidona y Santi Acosta. Aunque aun Telecinco no lo ha anunciado, los rumores apuntan a que la hija de Antonio David Flores y Rocio Carrasco estará esta vez presente en el plató situado en la carretera de Fuencarral y ha establecido dos condiciones básicas para participar en 'De Viernes', un caché que oscila entre los 120-140 mil euros y que Terelu Campos no esté presente durante el programa.

La información ha sido publicada por Marta Riesco, quien fuera pareja del padre de Rocío Flores hasta 2023. La reportera de 'No somos nadie' anunciaba que mientras este Rocío Flores en plató, Terelu Campos no podrá estar presente por lo que tendrá que ver la entrevista a través de una pantalla. Recordemos que la hija mayor de la gran María Teresa Campos fue una de las voces más críticas este último viernes con las declaraciones de Rocío Flores, una crítica que esta publicada en el propio perfil de X (antiguo Twitter) del magacín nocturno de los viernes de Telecinco.

Además del veto, Riesco informaba del caché de Rocío Flores para esta nueva entrevista en directo y en el plató de 'De Viernes', que rondaría entre los 120.000 y los 140.000 euros, una cifra que ha generado mucha controversia en redes sociales, lo que certificaría el gran presupuesto que tiene detrás el magacín de crónica social y prensa rosa de Telecinco.