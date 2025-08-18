RTVE incorpora a Cristina Villanueva tras su salida de laSexta

Dos semanas después de anunciar su marcha de laSexta, donde durante 19 años presentó los informativos del fin de semana, Cristina Villanueva ya tiene nuevo destino profesional: RTVE. La periodista barcelonesa se incorpora a la radiotelevisión pública de cara a la nueva temporada con dos proyectos bajo el brazo.

El primero verá la luz el 13 de octubre. Villanueva se pondrá al frente de un magacín matinal de tres horas en La 2 en Catalunya, el nuevo canal en catalán que prepara RTVE a partir de la actual emisión de La 2 en esta comunidad autónoma. El espacio, que aún no tiene título definitivo —uno de los que se baraja es 'El segon cafè'—, se emitirá justo después de 'Cafè d'idees' con Gemma Nierga y completará la franja de magacines junto a 'L’altaveu', conducido por Danae Boronat en las tardes.

El formato seguirá la línea habitual de este tipo de programas: debates, actualidad, sucesos y secciones de interés social, con el objetivo de reforzar la oferta en catalán de la cadena pública.

Pero la aventura de Villanueva en RTVE no se quedará ahí. A partir de enero de 2025, la periodista también asumirá la conducción de un programa semanal de actualidad en prime time, concebido en formato documental y con reportajes de investigación.

Más que un fichaje, se trata de un regreso. Villanueva ya trabajó en RTVE a finales de los 90, primero en Teledeporte y más tarde en 'La 2 Noticias', donde sustituyó a Beatriz Ariño al frente del informativo entre 2004 y 2006. Ahora, casi dos décadas después, vuelve a la que fue su casa para afrontar una nueva etapa profesional.

La periodista explicó hace unos días que dejaba laSexta porque necesitaba “nuevos retos” tras tantos años de informativos de fin de semana. Además, señaló que buscaba un horario más compatible con su vida personal, en especial con sus hijas, que le habían pedido que dejara de trabajar en fin de semana.