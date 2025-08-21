Muy pronto en La 1
RTVE pesca en Antena 3 y ficha a Gonzalo Miró para presentar 'Directo al grano' con Marta Flich
El colaborador de televisión afronta este nuevo proyecto con "mucha ilusión"
Marta Flich no estará sola en 'Directo al grano', su nuevo magacín en las tardes de La 1. RTVE ha anunciado este jueves el fichaje de Gonzalo Miró, que saltará a la cadena pública desde Atresmedia, donde actualmente colabora en programas como 'Espejo Público' o 'Más Vale Tarde'.
De esta forma, el analista político y comunicador será el copresentador del programa y acompañará a la economista, que decidió marcharse de 'Todo es Mentira' tras seis años y medio para comenzar una nueva etapa y emprender otros proyectos que la hicieran crecer profesionalmente.
El colaborador de televisión ha asegurado que afronta este nuevo proyecto con "mucha ilusión" y se deshace en halagos hacia la actriz española, a la que admira "por su estilo desenfadado y cercano". En cuanto al planteamiento del nuevo formato, adelanta que tratarán de "analizar la actualidad y acercarla a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulaciones ni rodeos".
Gonzalo Miró tiene amplia experiencia en tertulias y programas de actualidad como 'La noche en 24 horas', 'Espejo Público' o 'Liarla Pardo'. Licenciado en Ciencias Políticas y con formación en cine en Nueva York, Miró aportará una visión informada, el debate constructivo y el análisis reposado, tal y como recoge la nota de prensa que ha publicado el ente público.
Producido por RTVE en colaboración con La Osa Producciones Audiovisuales, misma productora que 'Malas Lenguas', y Big Bang Media, 'Directo al grano' apostará por una narrativa clara, voces diversas y una estructura flexible. Además de la mesa de análisis, en la que participarán cada día varios analistas, el programa contará con reportajes y con un equipo de reporteros especializados.
Aunque todavía se desconoce cuando se emitirá y si su presentadora competirá con los que hasta ahora habían sido sus compañeros en el programa liderado por Risto Mejide en Cuatro, es probable que sustituya a 'La Pirámide'. El concurso de Itziar Miranda estaba colocado en la franja de las 19:00 horas, pero en estas semanas ha sido sustituido por la segunda edición del programa de Jesús Cintora.
✕
Accede a tu cuenta para comentar