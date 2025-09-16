Festival Eurovisión 2026
RTVE vota la retirada de España de Eurovisión, en directo: reacciones y última hora de la participación de Israel
España podría ser el primer país del Big Five en retirarse de Eurovisión si Israel participa
La participación de Israel en Eurovisión 2025 ha desatado una crisis sin precedentes en el certamen. España podría convertirse este martes en el primer miembro del Big Five en anunciar su retirada si el país hebreo sigue en la competición. El presidente de RTVE, José Pablo López, llevará la propuesta al Consejo de Administración con el respaldo mayoritario de los consejeros afines al Gobierno y sus socios, lo que anticipa una votación favorable. La decisión situaría a España junto a otros cuatro países —Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos— que ya han condicionado su permanencia en el festival a la exclusión de Israel, en un clima marcado por la ofensiva en Gaza, la presión diplomática europea y un debate creciente sobre los valores que Eurovisión dice representar.
RTVE vota la retirada de España de Eurovisión, en directo
Eurovisión desmiente presiones a Israel y pospone la decisión sobre su futuro en el certamen
La EBU desmintió haber ofrecido a Israel la opción de retirarse o participar bajo bandera neutral en Eurovisión 2026. La decisión sobre su presencia se mantiene en suspenso, en plena ola de críticas y advertencias de abandono por parte de otros estados.
Según explicó la organización, el proceso de consultas con las cadenas miembros sigue en marcha y "no se tomarán decisiones hasta que ese proceso concluya". De este modo, la entidad que organiza el concurso intenta enfriar una polémica que amenaza con convertirse en crisis a pocos meses de la cita musical en Viena.
¿Qué se espera de la votación?
Según informan desde laSexta una mayoría del Consejo de Administración de RTVE quiere que España no acuda al festival si Israel sigue participando. Sin embargo, nada está confirmado y la votación comenzará a las 9:30.
Ernest Urtasun: "Hay que hacer todo lo posible para que Israel no participe"
El pasado domingo, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, cara visible de Comuns en el Gobierno, propuso que España no participe en la próxima edición de Eurovisión si Israel no es vetada y logra estar representada en el evento. Así lo dijo en declaraciones a los medios desde Girona, donde celebró "todas las muestras de solidaridad con el pueblo palestino" que se han manifestado durante La Vuelta ciclista a España. Por ello, aseguró que de cara al Festival de Eurovisión del próximo año hay que hacer "todo lo posible para que Israel no participe".
¿Quién forma el Consejo de Administración de RTVE?
El Consejo de Administración de Radio Televisión Española está formado por 15 miembros, de los cuales cinco son a petición del PSOE (José Pablo López, Rosa León, Esther de la Mata, Angélica Rubio y Mercedes de Pablos); cuatro del Partido Popular (Eladio Jareño Ruiz, Rubén Moreno Palanques, Marina Vila Menor e Ignacio Ruiz Jarabo); dos por Sumar (María Teresa Martín y Marta Ribas) y uno para Podemos (Mariano Muniesa), ERC (Sergi Sol), PNV (María Roncesvalles Solana) y Junts (Miquel Calçada Olliveras).
Si los propuestos por el partido socialista y sus socios suman sus votos podrían conseguir una declaración de intenciones en sintonía con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Expectación política y mediática
La decisión llega tras semanas de presión de partidos, movilizaciones en la calle y pronunciamientos de otros países contra la presencia de Israel en Viena 2025.
España, en el centro del debate europeo
Sería el primer país del Big Five en dar un paso de este calibre, tras Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos, que ya han condicionado su presencia.
Arranca una jornada decisiva en RTVE
El Consejo de Administración votará a las 9:30 la propuesta del presidente José Pablo López de retirar a España de Eurovisión si Israel participa en el festival.
