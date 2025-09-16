RTVE vota la retirada de España de Eurovisión, en directo: reacciones y última hora de la participación de Israel

La EBU desmintió haber ofrecido a Israel la opción de retirarse o participar bajo bandera neutral en Eurovisión 2026. La decisión sobre su presencia se mantiene en suspenso, en plena ola de críticas y advertencias de abandono por parte de otros estados.

Según explicó la organización, el proceso de consultas con las cadenas miembros sigue en marcha y "no se tomarán decisiones hasta que ese proceso concluya". De este modo, la entidad que organiza el concurso intenta enfriar una polémica que amenaza con convertirse en crisis a pocos meses de la cita musical en Viena.

