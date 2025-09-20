Sale a la luz un capítulo censurado de "Aída": esta es la razón por la que nunca se emitió

El capítulo consiste en una historia que reunía varios de los ingredientes de la comedia irreverente de la serie, pero que sumaba un nuevo elemento a la fórmula; una línea narrativa repleta de chistes sobre la Iglesia católica.

La trama mostraba a la protagonista manteniendo un romance con el párroco del barrio, y terminaba con ambos personajes en la cama mientras el resto de vecinos hacía chistes sobre la fe, los curas y el celibato.

La emisión provocó tal cantidad de llamadas de protesta que Telecinco decidió retirar el episodio de la parrilla y de cualquier reposición futura. Fue la primera y única vez que se vio en abierto; desde entonces, no ha aparecido en DVD, ni en plataformas, ni en reposiciones de fin de semana.

Cuando el humor tocó la puerta del confesionario

Los guionistas, fieles al estilo cafre de su creación, incluyeron frases como "por eso se te daba tan bien el misionero", que muchos consideraron innecesarias y ofensivas para el colectivo católico. Paco León, que daba vida a Luisma y que ahora prepara la película Aída y vuelta, ha recordado en el festival de Cádiz South series fest, donde realizaron una proyección del episodio prohibido, que "estaba claro que aquello no iba a salir bien".

El capítulo forma parte ahora de los archivos reservados de la ficción, junto a otra entrega de la serie que tampoco ha vuelto a emitirse. La productora y la cadena han decidido mantenerlos fuera de circulación, aunque en internet circulan versiones de baja calidad que los fans coleccionan como reliquias.

Aída sigue siendo recordada como una de las comedias más transgresoras de la televisión española, con dos episodios censurados como ejemplo de que, a veces, el humor tiene sus límites.