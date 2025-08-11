¡Salvados!: Netflix renueva su acuerdo con Harry y Meghan

Netflix y Archewell Productions, la productora fundada por el príncipe Harry y Meghan Markle, han decidido prolongar su colaboración tras el vencimiento del contrato original que termina en septiembre de 2025, pero lo harán bajo un esquema muy distinto al que marcó su desembarco en la industria del entretenimiento. Según confirmaron "Deadline" y el "New York Times", el nuevo acuerdo se traduce en un “first-look deal”, es decir, un pacto que ofrece a Netflix el derecho prioritario para evaluar y adquirir los futuros proyectos de la productora, sin que ello implique el mismo volumen de inversión o exclusividad del contrato firmado en 2020.

Este cambio de formato refleja una evolución en la relación entre ambas partes. El primercontrato, firmado en medio de gran expectación poco después de que los duques de Sussex se apartaran de sus funciones reales, fue un acuerdo multianual con un valor estimado de unos 100 millones de dólares. Su objetivo: producir una amplia gama de contenidos que incluían documentales, películas, series, programación infantil y más. Sin embargo, en los cinco años transcurridos, la mayor parte de las producciones se concentraron en el ámbito documental.

El ejemplo más destacado fue "Harry & Meghan" (2022), la docuserie en la que la pareja ofreció su versión sobre su salida de la familia real británica, abordó temas como el racismo institucional y el acoso mediático, y logró un éxito inmediato con millones de horas reproducidas en sus primeras semanas. Se convirtió en uno de los documentales más vistos en la historia de Netflix. Sin embargo, los proyectos posteriores, como el programa de cocina "With Love, Meghan" o las series centradas en distintos temas sociales, obtuvieron cifras de visualización más modestas.

Ahora, con este nuevo marco de colaboración, tanto Netflix como Archewell Productions buscan mayor flexibilidad. Para Netflix, significa mantener la posibilidad de acceder a contenido de interés global relacionado con la pareja, pero sin asumir el riesgo financiero de un contrato garantizado tan alto. Para Harry y Meghan, la nueva fórmula les permite presentar sus ideas primero a Netflix, y si la plataforma no las acepta, tendrán libertad para negociar con otros distribuidores.

En el comunicado más reciente, Meghan Markle expresó: “Nos enorgullece ampliar nuestra colaboración con Netflix y ampliar nuestra colaboración para incluir la marca ‘As Ever’. Mi esposo y yo nos sentimos inspirados por nuestros socios, quienes trabajan estrechamente con nosotros y nuestro equipo de Archewell Productions para crear contenido reflexivo en todos los géneros, con repercusión global y que celebra nuestra visión compartida”. Este comentario confirma que la relación está lejos de romperse y, por el contrario, se redefine para una nueva etapa creativa.

De hecho, algunos proyectos ya anunciados siguen en marcha, como la segunda temporada de "With Love, Meghan", prevista para otoño de 2025. Además, la inclusión de la marca As Ever apunta a una ampliación temática y de formatos, lo que podría diversificar la producción de Archewell más allá de las docuseries autobiográficas. “La respuesta a su trabajo habla por sí sola”, declaró Bela Bajaria, directora de contenido de Netflix, en un comunicado. “Los fans se han inspirado con 'With Love, Meghan', y los productos de la nueva línea 'As ever' se agotan en tiempo récord”.