Adrián Rodríguez tenía 17 años cuando 'Los Serrano' le cambió la vida. Participó en la mítica serie liderada por Antonio Resines y Belén Rueda durante 74 episodios interpretando a David Borna, alías "DVD" y su carrera fue en ascenso con 'Física y Química', entrando en la temporada 3 bajo la piel de David Ferrán Quintanilla. Con apariciones esporádicas en distintas ficciones nacionales tras estos dos grandes papeles, solo en 'El Chiringuito de Pepe' encontró regularidad, participando en los 26 capítulos que duró la serie de Mediaset. El éxito temprano marcó la vida de Adrián Rodríguez, pero también lo arrastró hacia un periodo oscuro. Tras alcanzar popularidad en televisión, el actor cayó en un círculo de excesos donde el alcohol, las drogas y la vida nocturna se convirtieron en protagonistas. Su participación en 'Supervivientes' 2018 no hizo más que agravar la situación, ya que posteriormente atravesó una profunda depresión. A ello se sumó una importante deuda económica que lo llevó a desprenderse de parte de su patrimonio y a abrir un perfil en la plataforma OnlyFans, con el objetivo de generar ingresos y poder mantenerse a flote en un momento crítico de su carrera y de su vida personal.

Hoy su realidad es muy distinta. Rodríguez ha decidido priorizar su salud y dejar atrás las adicciones que él mismo reconoce como una enfermedad. Tras recibir ayuda profesional y alejarse del foco mediático, el intérprete y cantante reapareció en redes sociales compartiendo su mejoría. En un vídeo publicado en TikTok, grabado en las calles de Chiclana de la Frontera, aseguró sentirse más fuerte y agradeció el avance de su tratamiento. Actualmente, combina su recuperación con trabajo en una clínica especializada, desde donde también busca inspirar y apoyar a quienes atraviesan procesos similares.