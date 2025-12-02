La actriz de la serie de Star Wars 'Ahsoka' rechaza actuar en la segunda temporada porque no se le pagaba lo suficiente

La actriz australiana Claudia Black, conocida por su papel en la serie de Star Wars 'Ahsoka', en la que interpreta al personaje llamado Klothow, una de las Grandes Madres de las Hermanas de la Noche en Peridea, ha rechazado actuar en la segunda temporada por no llegar a un acuerdo sobre el salario que le debía pagar Disney.

Así lo ha revelado la propia intérprete en una entrevista con el portal Bleedingcool, que al preguntarla por cómo había sido la primera temporada, no tuvo ningún reparo en hablar del motivo por el que no aparecerá en la segunda entrega de la ficción creada y escrita por Dave Filoni para Disney+.

Black ha asegurado que la contrataron para los nuevos episodios, pero que después, la plataforma de streaming no fue capaz de pagarla lo que demandaba: "Ahora tiene un enfoque diferente, no pudo pagarme lo que necesitaba como madre soltera para mantener todas mis responsabilidades en casa, en Los Ángeles, porque estaban filmando en Londres.

"No era algo que pudieran lograr, y por lo tanto, tuve que retirarme de la segunda temporada", ha añadido, recalcando que ha sido "muy triste" para ella. Asimismo, admite que le envió una carta al director como agradecimiento por haber contado con ella en la serie.

"Todos los que crecimos en los 70 y 80, como yo, siempre hemos estado interesados ​​en el universo de Star Wars, y es un ambiente muy divertido para trabajar. Estoy agradecida de haber podido estar en ese universo: gente encantadora, directores encantadores", ha apuntado.

En otra entrevista con 'The Hollywood Reporter', la actriz admitió haber decidido sacar este tema económico a la luz para crear conciencia sobre la realidad de trabajar como actriz siendo mujer, específicamente siendo madre soltera.

"Cuando hice la primera temporada, la gente daba por sentado que ganaba cientos de miles de dólares. Nada más lejos de la realidad en un papel como este. Mi sueldo se acercaba más a lo que ganaba cuando tenía 19 o veintipocos años", ha revelado.