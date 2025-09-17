Una actriz de ‘Vision Quest’, la próxima serie de Marvel, admite no saber nada sobre el UCM

La primera película de 'Iron Man' estrenada en 2008 fue la primera piedra del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), que desde entonces no ha parado de extenderse, tanto en el cine como en la pequeña pantalla. Creada por Marvel Studios, se ha convertido en la franquicia cinematográfica más taquillera de todos los tiempos y es parte de la cultura popular ya que sin ella no se entendería el presente siglo.

A pesar de su éxito, aún quedan algunas personas que ignoran las aventuras de los superhéroes que han salido de los cómics y han cobrado vida en la gran pantalla. Y entre este reducido grupo de personas se encuentra una actriz que próximamente encarnará a un personaje del UCM en la serie 'Vision Quest' y que ha sorprendido con sus últimas declaraciones.

Se trata de la intérprete canadiense Emily Hampshire que, durante la alfombra roja de la gana anual Artists for Peace and Justice celebrada en las primeras semanas de septiembre, ha admitido que cuando se unió al reparto de la próxima serie de Marvel no sabía lo que era el UCM.

"Cuando conseguí este trabajo, del que no pude hablar durante un año, algo que ha sido muy difícil, mi abogado me dijo: 'ahora estás en el UCM'. Y tuve que buscar el significado del término UCM, no lo conocía", ha explicado la actriz que será la voz de EDITH, el sistema de defensa de Tony Stark, y que ha tenido que hacer los deberes. "Ahora estoy completamente inmersa. He visto todas las películas. Antes no sabía nada del UCM. Ahora sé todo", ha añadido.

La serie estará basada en el personaje de Vision, un superhéroe ficticio que apareció en el UCM por primera vez en la película de 2015 'Avengers: Age of Ultron', cuando es creado por Tony Stark y Bruce Banner con la Inteligencia Artificial JARVIS para combatir al robot villano Ultron, interpretado por James Spader.

Su fecha de estreno está prevista para 2026 y hasta el momento no se han revelado grandes detalles. Lo que sí se sabe es que Paul Bettany volverá a encarnar al personaje principal, tal y como ha confirmado la actriz canadiense: "Sé muchas cosas secretas que no puedo revelar, pero puedo decir que lo más increíble fue... trabajar con Paul Bettany y James Spader, dos actores increíbles".