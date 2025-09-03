'La Agencia' de Telecinco competirá con 'Juego de Pelotas' de Antena 3

En ocasión del FesTVal de Vitoria, las cadenas de televisión están presentando esta semana sus nuevas apuestas de cara al inicio del curso televisivo. En los últimos días, Telecinco ha anunciado 'Supervivientes All Stars', 'El Precio de...', 'El tiempo justo' y, este miércoles, ha sido el turno de la serie 'La Agencia'.

La ficción es una adaptación de la serie francesa 'Call my agent' y cuenta con actores reconocidos como Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco o Andrés Velencoso. Producida por Daniel Écija y Ghislain Barrois, se estrenará el próximo miércoles 10 de septiembre a partir de las 23:00 horas, misma franja que el nuevo concurso de Juanra Bonet en Antena 3, 'Juego de Pelotas'.

'La Agencia', según ha explicado Mediaset en una nota de prensa, ofrece una mirada vibrante y emocionante al mundo del espectáculo desde la perspectiva de quienes trabajan en su trastienda: los representantes artísticos. Para ello, retrata el día a día, las relaciones y los conflictos personales de quienes se mueven en ese singular y deslumbrante entorno profesional, un ambiente en el que los egos, las infidelidades, los amores imposibles y las situaciones inesperadas forman parte del paisaje cotidiano.

El reparto lo completan Carlos Bardem, Fiorella Faltoyano, Goya Toledo, Denisse Peña, Iñaki Mur, Carlos Alcaide, Olalla Hernández, Juan Gea e Irene Rojo. Pero no estarán solos, ya que en cada capítulo contará con la colaboración de una estrella invitada que protagoniza una trama autoconclusiva interpretándose a sí misma.

A lo largo de la temporada aparecerán Belén Rueda, Jaime Lorente, Rubén Cortada, Hiba Abouk, Petra Martínez, Belén Écija, Jose Coronado, Toni Acosta, Clara Lago, Luis Zahera, Sara Sálamo, Sílvia Abril y Ernesto Sevilla.

En palabras de Écija, esta "aparición de estrellas reales interpretándose a sí mismas" ha permitido "jugar con los límites entre ficción y realidad, y abrir una ventana directa al universo del cine y la televisión". "Es una herramienta narrativa que suma frescura, actualidad y un punto de ironía, sin desviar la atención de lo que realmente importa: la historia que viven nuestros protagonistas", ha asegurado.

La trama

La serie transcurre en Rebecca Talent, una de las agencias de representación artística más importantes del país, donde los cuatro agentes junto a sus asistentes y los artistas que por allí desfilan cada día, conforman un universo único, competitivo y lleno de tensiones, pero difícil de compaginar con sus complicadas circunstancias personales y familiares.

En el punto de partida de la ficción, el personaje de Gabi, interpretado por Javier Gutiérrez, lleva varios años casado con Andrea (Manuela Velasco), pero en un momento de debilidad de ambos ocurre algo que hace saltar por los aires el matrimonio. Con la relación en paréntesis, o quizá rota, Gabi tendrá que aprender a vivir sin ella e intentar reinventarse. La aparición de Valeria (Marta Hazas), agente de la competencia y amiga de juventud de Gabi, sólo complica las cosas.

A lo largo de los capítulos, los agentes resolverán las complicadas situaciones de su día a día, propias de una profesión tan absorbente como imprevisible. Para ello tendrán que hacer malabares para satisfacer los intereses de sus representados, mantener a la agencia en lo más alto y lidiar con sus conflictos personales, que constantemente amenazan con desbordarse.