Alba Flores desvela cuál es su interpretación favorita y no es Nairobi en 'La casa de papel'

Alba Flores es uno de los rostros más conocidos en el país e incluso a nivel internacional, gracias a series como 'La casa de papel' y 'Vis a Vis', dos producciones que nacieron en Atresmedia y que han marcado, sin duda, su trayectoria profesional.

En una entrevista con el diario 'El País', la actriz ha recordado algunos de sus papeles y ha desvelado cuál ha sido su interpretación preferida. Ante la imagen de Nairobi en 'La casa de papel', la hija del cantante Antonio Flores ha admitido que cuando hicieron la serie nadie se esperaba que tuviera un éxito mundial.

"Para mí creo que ha sido la puerta a poder decidir qué quería hacer y elegir cada vez más los papeles", ha explicado, añadiendo que es un personaje que le cae bien, ya que no todos los que ha encarnado a lo largo de su vida le han gustado.

Sin embargo, el punto de inflexión llegó antes de saltar a la fama a nivel internacional y fue con Saray en 'Vis a Vis'. La intérprete se metió en la piel de una gitana condenada a prisión por robo a mano armada y que era la fiel compañera de Zulema, la reclusa más peligrosa. Su personaje tenía un carácter violento y un temperamento volátil. "Yo la amo", ha recalcado, explicando que es donde aprendió todo y más creció como actriz.

La actriz ha apuntado que le "dio para entender mejor" y atreverse más a seguir su instinto como actriz, apuntando que fue el momento en el que se soltó, mientras recordaba que era la primera vez que se enfrentaba al papel de "una mujer gitana".

"Me gusta pensar que, aunque todavía estaba muy estereotipado el personaje, empecé a deshacer los hilos del estereotipo y a poder enseñar otras dimensiones, otras vivencias", ha recalcado a la vez que ha afirmado que es de los personajes que ha hecho que podría ser su favorito.