Alejo Sauras confiesa que llegó a robar algún jamón de la taberna de 'Los Serrano': "Estaban bien buenos"

El actor Alejo Sauras, uno de los rostros más queridos de la ficción española, atraviesa un gran momento profesional que lo ha llevado, por primera vez en su carrera y a sus 46 años, a ser el protagonista de la portada de 'Men’s Health', del número de diciembre, donde ha repasado su trayectoria profesional, hablando inevitablemente de su paso por 'Los Serrano', serie que lo consolidó tras darse a conocer en 'Al salir de clase'.

Una ficción de la que guarda muchas anécdotas y a la que todavía sigue ligado: "Me siguen parando por la calle para hacerse fotos diciéndome que están viendo 'Los Serrano', y es como si el tiempo no hubiera pasado, es como si volviese a tener 25 años otra vez".

Y una de los recuerdos más divertidos que se produjeron durante el rodaje tiene que ver con la Taberna Hermanos Serrano y el jamón que decoraba uno de los escenarios más utilizados en 'Los Serrano': "Las patas de jamón del bar fueron un problema porque, sí, eran jamones de verdad".

"¿Sabes lo qué pasa si pones un jamón colgado durante muchos días en un sitio lleno de focos cuya temperatura alcanza, no sé, fácilmente los 30 grados? Era muy común estar en una secuencia grabando y notar cómo te iban cayendo las gotas de grasa en la cabeza o por el cuello", ha rememorado, añadiendo que, en alguna ocasión, llegó incluso a robar "algún jamón, estaban bien buenos".

El intérprete también ha hablado de cómo es la relación con sus compañeros de reparto dos décadas después, de los que aprendió mucho: "A Alexandra Jiménez le tengo un amor platónico que nos acompañará para siempre, a Verónica Sánchez la adoro, es una de las cosas más bonitas que me ha dado esta profesión".

El de Esporlas ha recalcado que fue la época más divertida de su vida porque en esa serie todos eran "una familia de verdad", que se divertía junta y donde el tiempo volaba: "Mira si era genial que de las diez horas que puede tener un rodaje, Resines consiguió acortarlas por lo bien que funcionábamos y encima teníamos vacaciones como en el colegio".

Sus palabras confirman que el éxito de 'Los Serrano' no solo residía en la química visible en pantalla, sino en una conexión personal y un ambiente de camaradería inigualable tras las cámaras, en lo que ha supuesto un capítulo fundamental y feliz en su vida.