Amazon Prime Video revela detalles sobre la serie basada en el videojuego 'God of War'

Amazon Prime Videosigue la estela de adaptar en la pequeña pantalla las grandes historias del mundo de los videojuegos y la siguiente en la lista es la célebre saga de Sony Interactive Entertainment 'God of War', que ha generado más de 500 millones de dólares para la compañía. Amazon Prime Video ha desvelado por fin importantes novedades sobre la esperada adaptación live-action de 'God of War', confirmando que la serie se basará en los juegos de la era nórdica, centrando su historia en la compleja relación entre Kratos y su hijo Atreus. La producción apostará por un tono fiel al videojuego, manteniendo su carga épica, oscura y emocional, uno de los grandes atractivos de la franquicia desarrollada por Sony Santa Monica. Además, la plataforma ha confirmado que la primera temporada contará con 10 episodios, lo que permitirá desarrollar con calma el viaje de los protagonistas por los Nueve Reinos. Como gran sorpresa para los fans, Amazon Prime Video también ha anunciado de forma oficial que la segunda temporada ya está asegurada, incluso antes del estreno de la primera, dejando claro su fuerte compromiso con uno de los proyectos más ambiciosos de su catálogo de ficción basado en videojuegos.

Amazon Prime Video caza en los Emmy su nuevo director para 'God of War'

La plataforma de streaming ha fichado para la adaptación en forma de serie del videojuego 'God of War a Frederick E.O. Toye. El cineasta de Los Angeles ha estado involucrado en otras adaptaciones de este estilo como 'Fallout', en series aclamadas por el público como 'The Boys' y también por la critica profesional como 'Shogun', ficción de Disney+ con la que ganó el Emmy a mejor dirección.