Ana Garcés compartirá protagonismo con Victoria Kantch en 'Oasis', su nuevo proyecto tras 'La Promesa'

En la misma semana en la que 'La Promesa' ha desvelado quién había matado a Jana, el personaje que interpretaba Ana Garcés en la serie producida por Televisión Española y Bambú Producciones, esta última ha revelado el nombre de la actriz que acompañará a la vallisoletana en 'Oasis', el nuevo proyecto de la intérprete para Netflix.

Será Victoria Kantch quien comparta protagonismo con Garcés. La intérprete debutó en la gran pantalla con el largometraje 'El nuevo orden' y cuenta con una breve experiencia en producciones como el thriller de Lluís Arcarazo para TV3 'El mal invisible' o la nueva ficción de Telecinco 'Pura Sangre', que se estrenará en el próximo año.

La ficción, que recuerda a la exitosa serie estadounidense de HBO 'The White Lotus', ya ha comenzado su rodaje, concretamente en Tenerife, y ambas actrices compartirán protagonismo. A ellas se suma Tomy Aguilera, el excompañero de Garcés en 'La Promesa' y que será coprotagonista.

La serie, según ha trascendido, estará escrita por un equipo liderado por Josep Cister Rubio, creador de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje', y productor ejecutivo de 'La Favorita 1922'. Su presencia garantiza continuidad en el tono y la calidad narrativa que ha caracterizado los últimos éxitos de la productora.

En cuanto a la trama de 'Oasis', girará entorno a un resort vacacional llamado Oasis, el más lujoso del país. Este paraíso está reservado para las familias más adineradas y cuenta con playas privadas, instalaciones VIP y una seguridad impenetrable. En definitiva, el lugar idóneo para pasar el mejor verano de tu vida.

Sin embargo, no todo iba a ser de color de rosas y todo se desmorona cuando la policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición. En un lugar tan exclusivo, la sospecha recae sobre todos, y nadie podrá abandonarlo hasta que se descubra al culpable.