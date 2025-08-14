Ángel Pardo ficha por 'Sueños de Libertad' para interpretar un papel crucial en la trama

Ángel Pardo se incorporó a 'Sueños de libertad' para dar vida a José, el padre biológico de Cristina, un personaje cuyo regreso agitó profundamente las tramas de la serie de Antena 3. La llegada de José supuso un punto de inflexión en la vida de Cristina y en el pasado de Irene, ya que reveló un secreto largamente guardado: Pepe, el portero de la casa de la joven, era en realidad su progenitor. Este descubrimiento amenazó con desestabilizar a don Pedro, cuya hermana desempeñó un papel clave en la separación de José e Irene años atrás. En su primera aparición, el personaje se presentó con la excusa de visitar a un pariente en Toledo, dejando en el aire las emociones de quien lo escuchaba. Pardo, con una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión, ya había destacado como Chencho en 'Farmacia de Guardia', con más de 50 episodios, y había participado en títulos como 'Amar en tiempos revueltos', 'Hospital Central' y la serie de Netflix 'La noche más larga', consolidando una carrera versátil y reconocida.

Uno de los grandes éxitos de la pequeña pantalla

Atresmedia ha encontrado un filón mediático gracias a 'Sueños de Libertad', que tenía la difícil tarea de cubrir el hueco ocupado por 'Amar es para siempre', pero la ficción creada por Beatriz Duque y Verónica Viñé ha cautivado a la audiencia, triunfando tanto en el público femenino (16,1%), como masculino (9,6%), también grandes datos en todas las edades, niños (9,9%), jóvenes (10,8%), de 25 a 34 años (9%), de 35 a 44 (10,5%), de 55 a 64 (13,3%) y más de 65 (15,9%), además de en target comercial (9,6%). Si lo medimos por territorios, alcanza la preferencia de la mayoría de las comunidades autónomas al arrasar sobre todo en Castilla y León (19,8%), Murcia (19,7%), Valencia (16,8%), Castilla-La Mancha (16,4%) y Andalucía (13,7%). En cuanto a share, 'Sueños de Libertad' surfea con facilidad la ola de la sobremesa, estableciendo un 13% como cuota media y logrando más de 2 millones de espectadores únicos en cada emisión que realizan en la pequeña pantalla, de lunes a viernes después de los Informativos 1 de la televisión líder, Antena 3.