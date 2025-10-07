‘Animal’: lo que se sabe (y lo que no) sobre la posible continuación de la serie de Luis Zahera

El pasado 3 de octubre, Netflix estrenó 'Animal', una producción española que ha sorprendido a todos por su éxito inmediato. Sin una gran campaña de promoción ni grandes expectativas, la ficción se ha colado directamente en el número 1 del ranking de lo más visto en España, superando incluso a la tercera entrega de 'Monstruo: la historia de Ed Gein', la antología criminal de Ryan Murphy y Ian Brennan protagonizada por Charlie Hunnam.

'Animal' está compuesta por nueve episodios de unos 30 minutos, y cuenta la historia de Antón, un veterinario rural gallego amargado por las deudas y la falta de pago de sus clientes. Obligado a buscar una salida laboral, termina trabajando en una boutique de mascotas llamada Kawanda, regentada por su sobrina Uxía. Allí, el personaje de Zahera debe adaptarse a un entorno completamente opuesto al suyo, lleno de collares de diamantes, pienso gourmet y peluquería canina.

El contraste entre el mundo rural y el urbano, así como la química entre Zahera y Caraballo, han sido claves para el éxito de la serie, que se ha convertido en una de las comedias españolas más vistas del año en la plataforma.

Ante la repercusión del estreno, muchos seguidores se han preguntado si Netflix planea continuar la historia. Sin embargo, según informa El Televisero, la plataforma ha asegurado que "por ahora no hay ninguna comunicación sobre una segunda temporada". Esto significa que 'Animal 2' no está confirmada oficialmente, aunque su buena acogida podría ser decisiva para una futura renovación.

Aun así, las tramas de la primera temporada quedaron abiertas, y el público se ha quedado con ganas de ver cómo evolucionan las relaciones entre los personajes y qué rumbo toma la vida de Antón en su nuevo trabajo. Por eso, no sería extraño que Netflix apueste por darle continuidad si las cifras de audiencia se mantienen en las próximas semanas.