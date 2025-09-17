Apple TV+ renueva 'The Morning Show' por una quinta temporada horas antes del estreno de la cuarta

Apple TV+ anunció ayer la renovación de 'The Morning Show' por una quinta temporada, apenas unas horas antes de estrenar la cuarta entrega a nivel mundial. La ficción, protagonizada y producida por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, se ha convertido en una de las producciones insignia de la plataforma desde su debut, acumulando premios Emmy, SAG y Critics Choice.

El director de programación de Apple TV+, Matt Cherniss, destacó el valor de la serie para el servicio de streaming: "'The Morning Show' ha destacado desde el principio, debutando como una de las series insignia de Apple TV+. Ha sido increíblemente gratificante ver que no solo entretiene, sino que también conecta con el público de todo el mundo".

La cuarta temporada, estrenada este miércoles, sitúa la acción en la primavera de 2024, con la fusión UBA-NBN completada y la redacción enfrentándose a nuevos desafíos en un contexto de desinformación, deepfakes y conspiraciones corporativas. El reparto suma nombres de peso como Marion Cotillard y Jeremy Irons, que se incorporan a un elenco ya encabezado por Aniston, Witherspoon y el ganador del Emmy Billy Crudup.

El productor ejecutivo Michael Ellenberg, de MediaRes, también subrayó el compromiso del equipo creativo: "Es un honor ser testigo del talento, la pasión y el compromiso colectivos de Jen, Reese, Mimi, Charlotte y todos los que participan en 'The Morning Show'. Estamos muy agradecidos a Apple TV+ y a los fans de todo el mundo".

Con esta renovación, Apple TV+ reafirma su apuesta por un título que en 2023 logró 16 nominaciones a los Emmy y el reconocimiento del American Film Institute (AFI) como una de las mejores series del año.