Primeras imágenes exclusivas: "Torrente 6" llega con una inesperada alusión a VOX

José Luis Torrente está de regreso. LARAZÓN ha tenido acceso en exclusiva a las primeras imágenes de la grabación de 'Torrente 6', actualmente en marcha en Anchuelo, un pequeño municipio de la Comunidad de Madridcon poco más de 1.200 habitantes censados en 2024. En los dos vídeos obtenidos por este periódico se puede ver a Santiago Segura caracterizado como el célebre personaje, acompañado por dos miembros del equipo de producción mientras recorre las calles del pueblo. Llama la atención el cambio físico del director y actor de Carabanchel, visiblemente más delgado que en entregas anteriores de la saga. En la segunda grabación, Segura aparece de espaldas, avanzando hacia la sede del ficticio partido NOX, una clara referencia al partido político VOX, liderado por Santiago Abascal. Aunque el color corporativo es similar, el verde utilizado por NOX es más oscuro. En una de las lonas que decoran la fachada se lee el lema “Defender lo nuestro”.

Frame del video conseguido en exclusiva por LARAZÓN LARAZÓN

La existencia de esta nueva película no es una sorpresa. En julio del año pasado, durante su visita a 'El Hormiguero', Segura confirmó que llevaba más de dos años trabajando en el guion de 'Torrente 6', que llevará por título 'Torrente, presidente'. “No me considero valiente, es lo que he hecho siempre. Se te ocurren paridas, cosas que a la gente le va a hacer risa o le va a chocar”, dijo entonces, asegurando que no piensa suavizar su estilo. Incluso bromeó con que esperaba que sus hijas fueran mayores “para cuando nos echen de España”, provocando carcajadas en el plató.

Además, el usuario de X (antes Twitter) @casasola_89, especialista en televisión y series, aseguró ayer que Atresmedia está rodando esta semana una famosa saga española y ha levantado un gran plató exterior para un “debate final”, por lo que todas las piezas encajan: el partido NOX, Torrente Presidente, la sede política y ese supuesto debate. Con el argumento listo y el rodaje en marcha, solo queda esperar para volver a ver en pantalla grande a uno de los personajes más irreverentes y reconocibles del séptimo arte español.

Santiago Segura caracterizado como 'Torrente' LARAZÓN

Icono de nuestro cine cañí

En 1998 Santiago Segura nos descubría a uno de los grandes personajes de ficción de la gran pantalla, José Luis Torrente, un policía machista, racista, franquista, zafio, aficionado a las prostitutas, bebedor, consumidor de un poco de droga tomada con rigurosa mesura según él, fan de El Fary, y seguidor incondicional del equipo Atlético de Madrid. La película, 'Torrente, el brazo tonto de la ley' fue todo un éxito en taquilla, recaudando 10 millones de euros tras un presupuesto que no llegaba a los dos millones.