Así es "Rooster", la comedia con Steve Carell que apunta a ser el gran bombazo de 2026

Steve Carell vuelve a meterse en líos, y esta vez no lo hace en una oficina de papel ni en el espacio. En marzo de 2026, HBO estrenará "Rooster", su nueva serie original de comedia, y todo apunta a que será uno de los platos fuertes del año. La ficción, con diez episodios, supone además el regreso televisivo de Carell como protagonista y productor ejecutivo, en una historia que mezcla campus, conflictos familiares y mucha ironía.

Creada por Bill Lawrence y Matt Tarses, dos veteranos con olfato para lo absurdo y lo entrañable ("Scrubs", "Ted Lasso"), "Rooster" pone el foco en una relación padre–hija que hace aguas en medio del caos académico. Carell interpreta a un escritor que aterriza en un entorno universitario solo para chocar de frente con su hija, encarnada por Charly Clive, en una serie que se mueve entre la ternura incómoda y el sarcasmo más filoso.

"Rooster" no va de clases, va de choques. El personaje de Carell llega con sus neurosis, su ego literario y su torpeza emocional a un campus donde todo funciona distinto a como él cree. Su hija, por su parte, no está precisamente encantada de compartir entorno con un padre que no entiende nada de su mundo. El resultado: situaciones disparatadas, diálogos agudos y una tensión constante que promete enganchar.

El reparto no se queda atrás. Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley y Lauren Tsai completan un elenco coral que le da músculo a la historia. Desde las clases hasta las fiestas, pasando por las oficinas de profesores frustrados, el universo de "Rooster" se nutre de una galería de personajes que solo suman combustible al fuego.

La maquinaria detrás de cámaras también impresiona: Lawrence, Tarses, Carell, Jeff Ingold, Liza Katzer y Jonathan Krisel encabezan un equipo de producción que parece haber reunido lo mejor de la comedia de autor reciente. El respaldo de Warner Bros. Television garantiza músculo industrial, pero también cierta libertad creativa que ya se nota en el tono de la propuesta.

No es una sitcom más. "Rooster" no busca risas fáciles ni nostalgia prefabricada. Aquí el humor se construye a base de roces generacionales, crisis personales y egos desbordados, con ese punto de incomodidad tan propio del mejor Steve Carell. La comedia de campus nunca fue tan personal.