'Atasco' vuelve por Navidad a Amazon Prime Video con más caos y risa

'Atasco', la comedia negra disparatada y coral por excelencia, creada y dirigida por Rodrigo Sopeña, vuelve estas navidades con su tercera temporada, tan solo siete meses después del estreno en Amazon Prime Video de los cuatro episodios de su segunda entrega. Como ya hiciera previamente, la ficción sumergirá al público en situaciones cómicas y emocionantes a partir de un evento cotidiano como es un atasco.

La plataforma volverá a acoger los capítulos, que esta vez se extenderán hasta un total de seis y verán la luz el próximo 22 de diciembre. A ellos se incorporan nuevos actores para protagonizar una serie de aventuras sorprendentes, cómicas y emotivas que se producirán sobre el asfalto.

Uno de los grandes reclamos de esta producción, que vuelve a correr a cargo de Onza, en colaboración con Prime Video y Publicis Rebellion, es la gran cantidad de famosos y reconocidos intérpretes que se dan cita en ella. Así, los nuevos episodios contarán con las actuaciones de Clara Lago, Salva Reina, Carlos Chamarro, Mélani Olivares, Dafne Fernández, Carlos Santos, Bárbara Santa-Cruz, Fran Perea, María Adánez, Luis Callejo, Mariam Hernández, Alejo Sauras, Llum Barrera, Carlos Hipólito y María Galiana, entre otros.

Un elenco que se enriquece con la presencia de otros grandes rostros de fuera del mundo de la interpretación como cantantes, cómicos o influencers y entre los que destacan Lolita Flores, Leo Harlem, Grison, Patricia Conde, Agustín Jiménez, Flipy, Diego Arroba 'El Cejas', Daniel Fez, Pilar García Muñiz y Sara Socas. Además, la miniserie pretende sorprender con la aparición de Ramoncín, que se interpreta a sí mismo.

El rápido regreso de 'Atasco' a la parrilla de Prime Video confirma la solidez del formato y la buena acogida de audiencia que la serie ha cosechado. Con el aumento a seis episodios, esta tercera temporada promete consolidar aún más a la ficción de Rodrigo Sopeña como una de las apuestas de comedia más refrescantes del panorama actual en streaming.